خلال مرحلة انقطاع الطمث .. 5 حيل صحية تخلصك من الأعراض أبرزها الرياضة

كتبت فاطمة ياسر

تعد مرحلة انقطاع الطمث من أصعب المراحل التي تمر بها الكثيرات، لأن المرأة خلالها تصاب بالكثير من الأعراض الصعبة، والسبب حدوث إختلافات في مستويات هرمون الأستروجين والبروجستيرون، وهذا يزيد من تعرضها للعديد من الأعراض ومنها التقلبات المزاجية الحادة، والإصابة بالهبات الساخنة، والأرق، الاكتئاب، وآلام الثدي.

ومما لاشك فيه أن هذه الأعراض، تعرضها للعديد من المشاكل الصحية والنفسية، ولذا وخلال هذا التقرير سنتعرف علي أبرز الحيل التي تساهم بشكل كبير في التقليل من حدة هذه الأعراض، وفقا لموقع “EVERYDAYHEALTH”.

- تناول الفواكه والخضراوات تعد من الحيل الجيدة التي تحافظ في الحد من زيادة الوزن، وأيضا تعمل علي الحصول علي الراحة النفسية، والتقليل من التقلبات المزاجية، ولذا الحل هو تناولها يوميا، بالإضافة إلي تناول الحبوب الكاملة، واللحوم الخالية من الدهون. - بذور الكتان تعد من الحيل الجيدة التي تحافظ في الحد من زيادة الوزن، وأيضا تعمل علي الحصول علي الراحة النفسية، والتقليل من التقلبات المزاجية، ولذا الحل هو تناولها يوميا، بالإضافة إلي تناول الحبوب الكاملة، واللحوم الخالية من الدهون. تناولها يساعد علي توزن الهرمونات الأنثوية، وتقلل من فرص الشعور والإصابة بالهبات الساخنة، ولذا يمكنك إضافة ملعقة منها علي كوب الزبادي، أو وضعها مع طبق السلطة الخضراء.