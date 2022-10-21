خلال مرحلة انقطاع الطمث .. 5 حيل صحية تخلصك من الأعراض أبرزها الرياضة

تعد مرحلة انقطاع الطمث من أصعب المراحل التي تمر بها الكثيرات، لأن المرأة خلالها تصاب بالكثير من الأعراض الصعبة، والسبب حدوث إختلافات في مستويات هرمون الأستروجين والبروجستيرون، وهذا يزيد من تعرضها للعديد من الأعراض ومنها التقلبات المزاجية الحادة، والإصابة بالهبات الساخنة، والأرق، الاكتئاب، وآلام الثدي.
ومما لاشك فيه أن هذه الأعراض، تعرضها للعديد من المشاكل الصحية والنفسية، ولذا وخلال هذا التقرير سنتعرف علي أبرز الحيل التي تساهم بشكل كبير في التقليل من حدة هذه الأعراض، وفقا لموقع “EVERYDAYHEALTH”.
- تناول الفواكه والخضراواتتعد من الحيل الجيدة التي تحافظ في الحد من زيادة الوزن، وأيضا تعمل علي الحصول علي الراحة النفسية، والتقليل من التقلبات المزاجية، ولذا الحل هو تناولها يوميا، بالإضافة إلي تناول الحبوب الكاملة، واللحوم الخالية من الدهون.
- بذور الكتان
تناولها يساعد علي توزن الهرمونات الأنثوية، وتقلل من فرص الشعور والإصابة بالهبات الساخنة، ولذا يمكنك إضافة ملعقة منها علي كوب الزبادي، أو وضعها مع طبق السلطة الخضراء.
-خلال مرحلة إنقطاع الطمث، ينصح بالامتناع عن الكافيين، لأنه يزيد من الشعور بالتوتر والتقلبات المزاجية، ويعرضك للإصابة باضطرابات النوم، ولذا يمكنك إستبداله بالمشروبات العشبية، كالينسون والنعناع.
- الحصول على فيتامين د والكالسيوم
فهذه العناصرالغذائية تعد أساسية للحفاظ علي صحتك وتحد من تعرضك لأي مضاعفات صحية، وتعمل علي تقوية مناعة المرأة بالإضافة إلي حصولها علي توازن الهرمونات، وأيضا تعزز صحة العظام.
- ممارسة الرياضةتعد من أهم النصائح التي يجب القيام بها، لأنها تساعد علي تخفيف أعراض انقطاع الطمث بالإضافة إلي أنها تقي من أمراض القلب، وتحافظ علي الوزن الصحي، كما أنها تعمل علي تقليل التقلبات المزاجية، وتشعرك بالراحة وتقلل من الألم وتجعلك أكثر قدرة علي محاربة التقلبات المزاجية، بالإضافة إلي تقوية جهازك المناعي.
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