أنواع هرمون الاستروجين ووظيفته

كتبت نهير عبد النبى

هرمون الاستروجين هو هرمون يلعب أدوارًا مختلفة في الجسم، في الإناث يساعد في تطوير والحفاظ على كل من خصائص الجهاز التناسلي والأنثوية.

يساهم الاستروجين في الحفاظ على صحة العظام و القلب والأوعية الدموية والعمليات الجسدية الأساسية الأخرى، وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday فإن معظم الناس يعرفون ذلك لدوره جنبًا إلى جنب مع البروجسترون في الصحة الجنسية والإنجابية للإناث ينتج المبيض والغدد الكظرية والأنسجة الدهنية هرمون الاستروجين، ويحتوي كل من أجسام الإناث والذكور على هذا الهرمون ، لكن الإناث تخلق المزيد منه.

ما هى أنواع الاستروجين؟



هناك أنواع مختلفة من الإستروجين وهى:

- إيسترون

هذا النوع من الإستروجين موجود في الجسم بعد انقطاع الطمث وهو شكل أضعف من هرمون الاستروجين ويمكن للجسم تحويله إلى أشكال أخرى من هرمون الاستروجين ، حسب الضرورة.

- استراديول

ينتج كل من الذكور والإناث الإستراديول ، وهو أكثر أنواع الإستروجين شيوعًا في الإناث خلال سنوات الإنجاب.

قد يؤدي الإكثار من الإستراديول إلى ظهور حب الشباب وفقدان الدافع الجنسي وهشاشة العظام والاكتئاب،و يمكن أن تزيد المستويات العالية جدًا من خطر الإصابة بسرطان الرحم والثدي ومع ذلك ، يمكن أن تؤدي المستويات المنخفضة إلى زيادة الوزن وأمراض القلب والأوعية الدموية.

- إستريول

ترتفع مستويات هرمون الاستريول أثناء الحمل ، حيث يساعد الرحم على النمو ويجهز الجسم للولادة تبلغ مستويات الإيستريول ذروتها قبل الولادة مباشرة.

س:ما هى وظيفة الاستروجين ؟



-المبايض: يساعد الإستروجين على تحفيز نمو جريب البويضة.

-المهبل: في المهبل ، هرمون الاستروجين يحافظ على السماكة من جدار المهبل ويعزز التزليق.

-الرحم: هرمون الاستروجين يعزز ويحافظ على الغشاء المخاطي الذي يبطن الرحم، كما ينظم تدفق وسماكة إفرازات مخاط الرحم.

-الثديين: يستخدم الجسم هرمون الاستروجين في تكوين أنسجة الثدي، يساعد هذا الهرمون أيضًا في وقف تدفق الحليب بعد الفطام.

س:ما هى العوامل التى تؤثر على مستويات الإستروجين؟

تختلف مستويات هرمون الاستروجين بين الأفراد كما أنها تتقلب أثناء الدورة الشهرية وعلى مدى حياة المرأة يمكن أن ينتج عن هذا التقلب أحيانًا تأثيرات مثل تغيرات الحالة المزاجية قبل الحيض أو الهبات الساخنة في سن اليأس.

تشمل العوامل التي يمكن أن تؤثر على مستويات هرمون الاستروجين ما يلي:

-الحمل ونهاية الحمل والرضاعة

-سن البلوغ

-سن اليأس

-كبار السن

-زيادة الوزن والسمنة

-اتباع نظام غذائي شديد أو فقدان الشهية العصبي

-تمرين أو تدريب شاق

-استخدام بعض الأدوية ، بما في ذلك المنشطات والأمبيسلين والأدوية المحتوية على هرمون الاستروجين والفينوثيازين والتتراسكلين

-بعض الحالات الخلقية ، مثل متلازمة تيرنر

-ضغط دم مرتفع

-داء السكري