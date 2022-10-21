وأوضحت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية ، أن بايدن أدلى بهذه التصريحات الصحفية خلال الحملة الانتخابية النصفية، وبعد أيام من إعلان الزعيم الجمهوري في مجلس النواب "كيفين مكارثي" أنه إذا فاز الحزب الجمهوري بالمجلس فقد لا يكونون قادرين على تقديم المساعدة لأوكرانيا.



وقال بايدن، في تصريحاته: "نعم، أنا قلقٌ بشأن ذلك لأنهم قالوا إنهم سيقطعونها"، في إشارة إلى الجمهوريين.



وواصلت الولايات المتحدة منذ اندلاع الأزمة بين كييف وموسكو في 24 فبراير 2022 تقديم المساعدات الأمنية إلى أوكرانيا.