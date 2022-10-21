اليوم السابع
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الجمعة، 21 أكتوبر 2022 12:47 م
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ارتفاع حصيلة توريد الأرز الشعير بمضرب الشرق الأوسط ببورسعيد إلى 114 طنا

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 12:31 م
ارتفاع حصيلة توريد الأرز الشعير بمضرب الشرق الأوسط ببورسعيد إلى 114 طنا ناصر ثابت وكيل وزارة التموين بمحافظة بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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أكد ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين بمحافظة بورسعيد، على تكثيف الجهود التى تستهدف توفير الأمن الغذائي لجميع المواطنين، وتنظيم عملية تداول  الأرز الشعير مع بدء موسم توريد محصول الأرز بالمحافظة.
 
وأضاف أنه جارى أعمال توريد محصول الأرز ببورسعيد  بالتنسيق مع مديرية الزراعة ومباحث التموين وهيئة سلامة الغذاء، وبلغ حصيلة توريد الأرز الشعير إلى مضرب الشرق الأوسط (114 طنا). 
 
وشدد ثابت، على ضرورة الالتزام بتنفيذ الضوابط والتعامل بدقة فى العزل والوزن وزيادة استيعاب الأرز الشعير المنتج محلي وتدبير أماكن تخزين احتياطية لاستخدامها في حالة الذروة .
 
كما تم الإعلان عن أسعار استلام الأرز الشعير بمختلف درجاته وتسهيل إجراءات الاستلام إلى الشون والصوامع  والتيسير على الموردين.
 
 
 

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