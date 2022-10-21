ارتفاع أسعار الطيور في فرنسا بنسبة 51% في أقل من عام.. والبيض يرتفع للضعف

فاطمة شوقى

شهدت فرنسا هذا العام، ارتفاعا كبيرا في الأسعار، وخاصة في الطيور، التي ارتفعت أسعارها بنسبة 51% في أقل من عام، وذلك بسبب انتشار أنفلونزا الطيور، وأيضا ارتفاع أسعار الحبوب ونقص الإنتاج والاستيراد بعد حرب أوكرانيا.

كما شهدت أسعار البيض ارتفاعا كبيرا بأكثر من الضعف في فرنسا، بسبب ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة ونفص الإمدادات، وهو ما دفع شركات الأغذية إلى خفض الإنتاج او تغيير الوصفات، حسبما أكد المزارعون في فرنسا.

و كان من المتوقع أن ينخفض ​​إنتاج البيض العالمي، الذي بلغ 1.5 مليار في عام 2021 ، للمرة الأولى على الإطلاق هذا العام، بعد انخفاض بنسبة 4.6٪ في الولايات المتحدة ، وانخفاض بنسبة 3٪ في الاتحاد الأوروبي ، وانخفاض بنسبة 8٪. في فرنسا. ، أكبر منتج للبيض في الكتلة الاوروبية ، حسبما ذكرت مجموعة الصناعة الفرنسية CNPO.

وأشارت صحيفة "بيريوديكو دى اسبانيا" الإسبانية إلى أن فرنسا شهدت أسوأ أزمة إنفلونزا الطيور على الإطلاق بين شهري نوفمبر ومايو الماضيين، حيث أعدمت السلطات الزراعية أكثر من 19 مليون طائر، لوقف سلالة إنفلونزا الطيور القاتلة، والتي انتشرت في مناطق تربية الدواجن الرئيسية في غرب فرنسا.

يذكر أن السلطات الفرنسية خففت القيود الخاصة بإنفلونزا الطيور، في يونيو الماضي بعد هدوء تفشي المرض، قبل زيادة فائقة في الحالات خلال موسم الصيف، والتي أثرت على أعداد كبيرة من الطيور البرية في المناطق الساحلية وكذلك بعض قطعان المزارع الداخلية، كما أبلغت دول أوروبية أخرى عن تجدد تفشي إنفلونزا الطيور منذ الصيف.