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إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بقنا

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 01:13 م
إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بقنا حادث - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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أصيب 3 أشخاص، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الظهير الصحراوي الغربي، أمام المزرعة اليابانية بقرية المراشدة بمركز الوقف.

 تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارا  يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي علي الظهير الصحراوي بقرية المراشدة، وتبين إصابة 3 أشخاص.

تم نقلهم إلى مستشفى قنا العام  لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات.





 


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