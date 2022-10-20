مطار سفنكس يستقبل أولى الرحلات فى الأول من نوفمبر المقبل.. صور

كتب أحمد مصطفى

يستقبل مطار سفنكس الدولى فى الأول من نوفمبر القادم أول رحلة طيران بعد انتهاء أعمال التطوير وزيادة طاقته الاستيعابية إلى مليون ومائتى ألف راكب سنوياً، حيث تنظم شركة إير كايرو إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدنى أول رحلة من مطار شرم الشيخ إلى مطار سفنكس.

ومن المقرر أن تنظم الشركة 12 رحلة داخلية أسبوعياً ما بين "سفنكس" ومطارات شرم الشيخ والأقصر وأسوان على أن يتم زيادة الرحلات تدريجياً وفقاً لتزايد حركة السفر، كما سيتم بدء تشغيل الرحلات الدولية فى المرحلة القريبة القادمة.

وقال الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني بأن بدء الرحلات من مطار سفنكس يأتى فى إطار خطة وزارة الطيران المدني لتنشيط الحركة الجوية والسياحية، حيث يعد واحدا من أهم المطارات التى أهداها الرئيس عبد الفتاح السيسي لقطاع الطيران المدنى لقربه من منطقة الأهرامات والمتحف المصرى الكبير بما يسهم فى الربط بين المدن السياحية والمناطق الأثرية وتنشيط سياحة اليوم الواحد تماشياً مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030 وتحقيق خطة الدولة المصرية للتنمية الاقتصادية.

وشملت أعمال مشروع توسعة المطار زيادة المساحة الكلية للمطار لتصبح 24 ألف متر مسطح بدلاً من 4500 مترا مسطحاً، مع زيادة الطاقة الاستيعابية إلى 900 راكب/ساعة، بدلاً من 300راكب / ساعة، كما شمل التطوير تزويد المطار بمحطة كهرباء جديدة بطاقة 7.5 ميجا، إلى جانب إضافة 6 مصاعد، و8 سلالم متحركة، و4 كباري لتحميل الركاب تخدم 4 طائرات، وتزويده بـ20 كاونترا للجوازات، و 26 كاونترا لإنهاء إجراءات السفر، و3 سيور للحقائب، مع زيادة عدد أجهزة فحص الحقائب بأشعة الـ X-Ray لتصبح 13 جهازاً، إلى جانب زيادة الطاقة الاستعابية لمهبط الطائرات ليتسع لـ 8 طائرات بطرازات مختلفة، وغرفة تحكم فى كاميرات المراقبة.