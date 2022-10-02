اليوم السابع
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من صحة العين إلى بناء العضلات.. اعرف الفوائد الصحية لتناول البيض

الأحد، 02 أكتوبر 2022 02:00 ص
من صحة العين إلى بناء العضلات.. اعرف الفوائد الصحية لتناول البيض البيض
كتبت ميرفت رشاد

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يحتوى البيض على كمية من البروتين التى تساعد في إعادة بناء جسمك ، ويمكن أن يساعد في تطوير العضلات، ناهيك عن أن البيض قد يساعدك في الحفاظ على صحة جسمك بشكل عام ، مثل فقدان الدهون وتقليل مستويات الالتهاب، وفى السطور القادمة سنوضح كافة الفوائد الصحية لتناول البيض ، وفقا لما نشره موقع "eatthis"
 

صحة العين 

يحتوي صفار البيض على اللوتين الكيميائي النباتي ، وهو أيضًا ما يعطي الصفار لونًا أصفر رائعًا،  تم ربط اللوتين بصحة العين حيث يمنع التنكس البقعي - سبب فقدان البصر ، والذي قد يحدث مع تقدمك في العمر.

 

بروتين لبناء العضلات

يحتوي الصفار على ما يقرب من نصف البروتين في البيضة بأكملها، بشكل عام ، البيضة الكاملة غنية بما يقرب من 13٪ بروتين . إذا كنت تأكل بيضة واحدة كبيرة جدًا تتكون من 7 جرامات من البروتين ، فإن 3 جرامات من تلك الجرام تنتمي إلى صفار البيض، البروتين يساعد في مجموعة متنوعة من الوظائف ، بما في ذلك بناء العضلات ، لذلك لا تتخلص من صفار البيض الذهبى.


صحة القلب

صفار البيض يوفر أيضًا دهون أوميجا 3 ، والتي ثبت أنها تساعد في تعزيز صحة القلب وتقليل خطر الوفاة من أمراض القلب، تم أيضًا ربط بعض دهون أوميجا 3 بإمكانية قتل الخلايا السرطانية وقد تساعد في علاج التهاب المفاصل .

 

صحة العظام

صفار البيض هو أحد المصادر الغذائية الوحيدة لفيتامين د ، يساعد فيتامين د على امتصاص الكالسيوم - وكلاهما يساعد في الحفاظ على صحة عظامك.

 
 

صفار البيض

الفوائد الصحية لصفار البيض

البيض

العظام

العضلات



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