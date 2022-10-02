من زيادة الوزن إلى الحموضة.. اعرف الآثار السلبية لزبدة الفول السودانى

كتبت ميرفت رشاد

زبدة الفول السوداني محبوبة من قبل العديد من الأشخاص ، وعلى الرغم من بعض الفوائد الصحية إلا أن تناولها يمكن أن يسبب الحموضة وزيادة الوزن ، وفى السطور القادمة سنوضح الآثار الجانبية المحتملة لزبدة الفول السودانى ، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

الارتجاع الحمضي

يكن أن تسبب زبدة الفول السوداني بعض الانزعاج الشديد في صدرك وحلقك. لماذا ا؟ الفول السوداني يحتوي على نسبة عالية من الدهون مقارنة ببعض المكسرات الأخرى ، مما يعني أنه يؤدي إلى تفاقم ما يسمى بالعضلة العاصرة للمريء السفلية (LES) ، وهي عبارة عن حزمة من العضلات التي تشبه السديلة في نهاية المريء، يمكن أن تتسبب الأطعمة الدهنية في استرخاء العضلة العاصرة المريئية السفلى - ولكن ليس بطريقة جيدة.

صعوبة في البلع

بصرف النظر عن أخذ ملعقة كبيرة من زبدة الفول السوداني والشعور بأنك لا تستطيع ابتلاعها بدون كوب من الماء في متناول اليد ، هناك سبب آخر قد يجعل زبدة الفول السوداني من الصعب على المريء القيام بهذه الوظيفة الطبيعية، يمكن أن يكون لديك حساسية طفيفة تجاه الفول السوداني ، ولا تعرف ذلك ، والتي قد تسبب التهاب المريء وفقًا لمايو كلينيك ، فإن EoE هو مرض مزمن في الجهاز المناعي يمكن أن يسبب التهابًا في أنسجة المريء ويجعل البلع صعبًا.

تزيد من التهابات الجسم

يحتوي الفول السوداني على أحماض أوميجاا 6 الدهنية ، والتي يمكن أن يكون لها تأثير التهابي على الجسم إذا كان لديك الكثير منها، على الرغم من أنه آمن ومفيد بكميات معتدلة ، فإن المشكلة مع أوميجا 6 هي استهلاكها أكثر من أوميجاا 3 ، مما يؤدي إلى انخفاض النسبة الصحية، من ناحية أخرى ، تساعد أحماض أوميجا 3 الدهنية في تقليل الالتهاب في الجسم ، لذلك من المهم أن تتناول المزيد من هذه الأنواع من الأطعمة (الجوز ، السلمون ، بذور الكتان ، المحار) للتأكد من أن الالتهاب في جسمك أبقى إلى الحد الأدنى.