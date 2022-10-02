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شاهد.. كيف أدى طلاب مدرسة الأمل للصم والبكم بالشرقية تحية العلم

الأحد، 02 أكتوبر 2022 10:10 ص
شاهد.. كيف أدى طلاب مدرسة الأمل للصم والبكم بالشرقية تحية العلم
الشرقية - إيمان مهنى

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شارك الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، طابور الصباح بمدرسة الأمل للصم والبكم التابعة لإدارة أبو حماد التعليمية، بحضور قيادات تنفيذية.
 
وأوضح المحافظ، أن المدرسة من المدارس المتميزة، حيث يوجد بها 132 طالبا و طالبة بالمراحل المختلفة.
 
كانت 4 آلاف و698 مدرسة، استقبلت  أكثر من مليون و848 ألف طالب وطالبة داخل 39851 فصلا مدرسيا، وذلك بعد دخول 52 مدرسة جديدة للخدمة وإجراء أعمال الصيانة الشاملة لعدد 89 مدرسة وصيانة 59 مدرسة أخرى ضمن مبادرة حياة كريمة بمعرفة الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وذلك على مستوى 20 إدارة تعليمية.
 
 
أشار محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم، إلى أنه تم التنسيق مع مديرية أمن الشرقية لتأمين المدارس والإدارات التعليمية والتعامل الفوري مع حالات الطوارئ والأزمات والكوارث، وكذلك التنبيه على مديري المدارس بنطاق المحافظة بتنظيم عملية دخول التلاميذ صباحاً، وكذلك خروجهم بعد انتهاء اليوم الدراسي، والتأكد من خلو المدرسة من جميع التلاميذ ووضع سجل الزيارات على البوابة الرئيسية، وعدم دخول أى شخصية للمدرسة إلا بعد التأكد من تحقيق الشخصية وتسجيل بياناته وسبب الزيارة، بالإضافة إلى مراجعة جميع التوصيلات الكهربائية بالمدارس، وعدم مغادرة المدرسة في نهاية اليوم الدراسي إلا بعد التأكد من مغادرة جميع التلاميذ، بالإضافة إلي تفعيل دور غرفة العمليات بالمديرية والإدارات التعليمية وربطها بغرفة العمليات المركزية.
 
كما تم الانتهاء من استلام كتب المراحل التعليمية المختلفة وتسليمها لجميع الإدارت بنسب المخصصات المحددة لها، وكذلك تجهيز جميع مدارس الثانوية العامة على مستوى المديرية بخطوط الفايبر والبنية التكنولوجية والشاشات التفاعلية.
 
الصم والبكم (1)
 

الصم والبكم (2)
 

الصم والبكم (3)
 

الصم والبكم (4)
 
 

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