رسالة من قاضي "جنايات شبرا" للمتهمين بقتل شقيق زوجة أحدهما

القليوبية إبراهيم سالم

وجه المستشار أيمن فؤاد فهمى، رئيس الدائرة الأولي بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، رسالة قوية للمتهمين بقتل شقيق زوجة أحدهم بشبرا الخيمة، وذلك قبل لحظات من النطق بالحكم على المتهمين، قائلا: "إن واقعتكم من الوقائع التي تقف أمامها المحكمة، خاصة وأنكما شقيقين قتلتم شقيق زوجة أحدكما، إذا كانت الجريمة ترتكب في لحظة لكن تدفع ثمنها لحظات، وإذا كنت عملتها وأنت بتعمل اللي بتحبه لازم تنال اللي مبتحبوش".

وتابع رئيس المحكمة في كلمته للمتهمين: "أنت استسهلت أن تتعامل مع الأمر بطريقة دموية باستخدام فرد خرطوش وسنجة، لم يكن هناك مبرر أبدا أن تفعل هذا مع شقيق زوجتك وفي منزله حتى لو كانت البداية شرب شاي، أما وأن المحكمة رأت أنه لم يكن هناك سبق إصرار، لكن خلفيتك اعتدت فيها أن تحمل السلاح فبسهولة فعلت جريمتك، فمن يعيش بالسيف فكذا بالسيف يموت، وتنازل شقيقة المجني عليه ووالده، محاولة منهما أن يرأبوا الصدع".

وكانت قد قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى، وعضوية المستشارين محمد سمير التونى، ومحمد عبد الواحد بحيرى، وخالد شوقي خميس، وأمانة سر إيهاب سليمان، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، لسائقين، لاتهامهما بقتل شقيق زوجة أحدهما، بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 7712 لسنة 2022 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1621 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "محمد س م"، 25 سنة، سائق، وشقيقه "محمود س م"، 32 سنة، سائق، ومقيمان دائرة قسم أول شبرا الخيمة، قتلا المجنى عليه "أحمد م ع"، عمدا مع سبق الإصرار ، بأن بيتا النية العزم على قتله وأعدا لذلك الغرض سلاحا ناريا وأبيض وذخائر "فرد خرطوش ، سنجة"، موضوع الاتهامات التالية، وتوجها إلى حيث أيقنا مكان تواجده، وما أن ظفرا به حتى أنهال عليه المتهم الثاني مستخدماً سلاحه الأبيض بتسديد عدة طعنات، ثم قام المتهم الأول بإطلاق عيار ناري من السلاح الناري صوبه، فاستقرت تلك الضربات بأماكن متفرقة من جسده فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالتحقيقات والتي أودت بحياته قاصدين من ذلك قتله على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين حازا وأحرزا سلاحا ناريا "فرد خرطوش" بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات، كما حازا وأحرزا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية موضوع الاتهام السابق بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات، وأيضا حازا وأحرزا أداة "سنجة" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني على النحو المبين بالتحقيقات، والمتهم الأول أطلق أعيرة نارية من أسلحة نارية داخل المدن على النحو المبين بالتحقيقات.

وكان قد فجر والد المجني عليه مفاجأة مدوية أمام هيئة المحكمة، معلنا تنازله عن القضية برمتها، موضحا أن نجله هو من بادر المتهمين ومحاولة التعدي عليهم بسلاح أبيض "سكين"، بسبب إصابته بحالة نفسية سيئة وزعمه قيام المتهمين بقتل والدته.

وكشفت تحريات رجال مباحث القليوبية، حول الواقعة، أنه حدثت مشادة كلامية بين المجنى عليه والمتهم الأول تطورت إلى مشاجرة على إثرها أحضر المجنى عليه سلاح أبيض سكينه محاولاً الاعتداء به على المتهم الأول الذي هاتف شقيقه المتهم الثاني والذي حضر إلى مكان الواقعة محرزاً لسلاح ناري فرد خرطوش وآخر أبيض سنجة وتعدي بالسلاح الأبيض على المجنى عليه بأن سدد إليه عدة طعنات استقرت بأماكن متفرقة من جسده محدثاً إصابته وأضاف بقيام المتهم الأول بإطلاق ثلاثة أعيرة نارية من السلاح الناري فرد خرطوش منهم طلقة صوب المجنى عليه التي أحدثت إصابته وأودت بحياته وعزيا قصدهما إزهاق روح المجنى عليه.