اليوم السابع
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الأحد، 02 أكتوبر 2022 05:23 م
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حصاد الوزارات.. شروط التطوع للعمل بالمدارس لسد العجز فى المعلمين

الأحد، 02 أكتوبر 2022 05:00 م
حصاد الوزارات.. شروط التطوع للعمل بالمدارس لسد العجز فى المعلمين وزارة التربية والتعليم
كتب ـ محمد الأحمدى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم.. 

مديريات التعليم تحدد شروط التطوع للعمل بالمدارس لسد العجز فى المعلمين

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حصاد الوزارات

التربيه والتعليم

السكه الحديد

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