حصاد الوزارات.. شروط التطوع للعمل بالمدارس لسد العجز فى المعلمين

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم..
مديريات التعليم تحدد شروط التطوع للعمل بالمدارس لسد العجز فى المعلمين
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