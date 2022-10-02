وزير التنمية المحلية: الرئيس يهتم بتطوير صناعة وإنتاج التمور بالوادى الجديد

كتب على عبد الرحمن

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية على الاهتمام والدعم الذى يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسى لتطوير صناعة وإنتاج التمور فى الوادى الجديد والتى تعد أكبر المحافظات فى إنتاج التمور بكميات وجودة مرتفعة بما يساهم فى تعزيز انتاج مصر من التمور، وهو ما ساهم فى اعتلاء مصر قمة الدول المنتجة والمصدرة للتمور فى العالم .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى توجيهات القيادة السياسية بدعم زراعة النخيل وصناعة التمور والاستفادة من إمكانيات الوادى الجديد خاصة الزراعية، مؤكداً أن المحافظة تعد من محافظات مصر الواعدة للاستثمار فى مجالات الاستثمار الزراعى والصناعى وتوافر الموارد الطبيعية.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير فى افتتاح الملتقى التسويقى المصرى الثانى للتمور بالوادى الجديد و الذى يقام خلال الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر الجارى، بالتزامن مع احتفالات المحافظة بالعيد القومى الثالث والستين بحضور كل من الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى والسيد القصير وزير الزراعة والدكتورة حنان مجدى نائب المحافظ، وذلك بمشاركة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ولفيف من المحافظين السابقين وسفيرى موريتانيا والسنغال و بحضور القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وأضاف آمنة : يسعدنى ويشرفنى التواجد على أرض محافظة الوادى الجديد، وفى ضيافة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد .. كما يشرفنى أن اشارك فى الملتقى المصرى الثانى لتسويق التمور .

وأكد اللواء هشام آمنة على الاهتمام الذى توليه الدولة بتعظيم عائد إنتاج التمور وتطوير تلك الصناعة والاستفادة من كل الأنواع والكميات المنتجة وتنوع مخرجاتها، بالإضافة إلى تحسين سلالات النخيل والحفاظ على المتميز منها، وكذا استغلال هذا الملتقى فى الترويج السياحى للمحافظة لتحتل مكانتها العالمية بما يعود بالنفع على مواطنى الوادى الجديد وتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى الدعم الكبير الذى توليه القيادة السياسية والحكومة لمحافظة الوادى الجديد، والتى تعد أكبر محافظات مصر من حيث المساحة، وتحمل فرصا واعدة للتنمية والاستثمار لكل أبناء مصر من مختلف المحافظات، مضيفاً: وربما تكون مبادرة فخامة رئيس الجمهورية " حياة كريمة" نموذجا لطبيعة اهتمام الدولة بمواطنى وشعب الوادى الجديد.

وأضاف اللواء هشام آمنة أن مبادرة حياة كريمة تستهدف فى مرحلتها الجارية مركز الفرافرة والذى يضم 6 وحدات محلية قروية باجمالى 28 قرية، ويستفيد من تدخلات المبادرة الرئاسية أكثر من 41 الف مواطن من اهالى الوادى الجديد، ومن المخطط أن تستهدف المرحلة الثانية للمبادرة مركزى باريس والخارجة بإجمالى 32 قرية .، مضيفاً : وفى إطار المرحلة الأولى للمبادرة يجرى تنفيذ 430 مشروع بمركز الفرافرة تم نهو 106 مشروع منها، ومن المتوقع نهو باقى المشروعات تباعا قبل 30 ديسمبر 2022 وسيتم انشاء 6 مجمعات حكومية بمركز الفرافرة تم نهوها جميعا، وسيتم انشاء 17 مجمع حكومى جديد فى اطار المرحلة الثانية بمركزى الخارجة وباريس .

وهنأ الاول هشام آمنة مواطنى ومحافظ وقيادات الوادى الجديد بمناسبة موسم جنى التمور، وبكل ما يتم على ارض الوادى الجديد من انجازات، مؤكداً على استمرار دعم وزارة التنمية المحلية ومساندتها لكافة الجهودد التى تبذلها المحافظة واجهزتها المحلية فى هذا الصدد .

وفى السياق ذاته شارك وزير التنمية المحلية مع وزيرى التضامن الاجتماعى والزراعة فى افتتاح

مركز التنمية المستدامة لموارد الوادى الجديد التابع لمركز بحوث الصحراء، خلال زيارتهم لإفتتاح الملتقى التسويقى المصرى الثانى للتمور.

وأكد السيد القصير وزير الزراعة على أهمية المركز الذى تم إنشاءه على مساحة ٢٠ فدان بتكلفة ٢٥ مليون جنيه ويضم أول بنك للبذور و معمل لطفيل التريكوجراما و وحدات بحثية تطبيقية للميكنة الزراعية ودراسات التربة ومعامل الأنسجة وتحسين السلالات وإدخال محاصيل زراعية جديدة بالإعتماد على نظم الرى الحديث لإستغلال المساحات الشاسعة من الأراضى الزراعية الصالحة للزراعة بالمحافظة.

كما قام الوزراء بتفقد المعامل المختلفة ومشروع الصوب الزراعية لإنتاج الخضروات وأعلاف البونيكام ومعرض الميكنة الزراعية لمعدات تدوير المخلفات الزراعية، وقام القصير والزملوط واللواء هشام آمنة بتسليم شتلات طماطم وبونيكام كمشروعات زراعية لـ 20 مزراع ومشروعات إنتاج داجنى وحيوانى وأعلاف لـ 25 سيدة بالقرى كمشروعات صغيرة للمساهمة فى زيادة دخل الأسرة.

وأوضح الزملـوط أنه تم الإتفاق مع عدد من الجمعيات الأهلية لإقامة مشروعات مماثلة للمرأة المعيلة بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء لتوفير فرص عمل تعزز من توفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجًا.

كما تفقد اللواء هشام آمنة والدكتورة نيفين القباج والسيد القصير بتفقد واحة الحرير ومركز حسن حلمى لذوى الاحتياجات الخاصة.