بيع صقر بأكثر من 5 ملايين جنيه مصرى فى معرض أبو ظبى للصيد والفروسية.. صور

أبوظبى ـ محمد حسين

حقق أحد الصقور المعروضة فى مزاد بيع الصقور بمعرض أبو ظبى للصيد والفروسية سعر تجاوز ما قيمته 5 ملايين جنيه مصرى.

وشهدت الدورة التاسعة عشرة من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية بيع أغلى صقر في تاريخ دوراته السابقة، حيث تمّ بيع (بيور جير) إلترا وايت أميركي بقيمة مليون و10 آلاف درهم إماراتي (ما يزيد عن 275 ألف دولار) وذلك في اليوم السادس من مزاد الصقور والذي يُقام سنوياً ضمن فعاليات المعرض.

وهذا العام أطلق المعرض نسخة مميزة من مزاد الصقور التنافسي، إحدى أكثر الفعاليات جذباً للجمهور. ويُعد هذا النجاح خطوة أولى لما هو قادم من مفاجآت وإضافات جديدة في عالم مزادات الصقور والمزاين، والتي بدأت اللجنة العليا المنظمة للمعرض التجهيز لها في الدورة القادمة، من خلال استقطاب كبرى وأهم مزارع الصقور العالمية، والتي تنتج أجود وأندر أنواع الصقور، ليكون معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية ومزاداته، علامة فارقة في عالم الصقارة على مستوى العالم.

ويُشكّل معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية فرصة مثالية للآلاف من زوار المعرض من الصقارين الإماراتيين والقادمين من منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ومختلف أنحاء العالم ومنتجي الصقور لاقتناء نخبة الصقور المُكاثرة في الأسر حول العالم، والتي توفرها أفضل مزارع الصقور الدولية والمحلية المُشاركة في المعرض.



اثناء المزاد



الصقر اثناء عرضه



الصقر الذى حقق الرقم