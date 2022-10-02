المشدد 10 سنوات لمتهمين بقتل شخص فى خصومة ثأرية بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، بمعاقبة المتهمين "م.ف.ع" و"م.س" بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامهما بقتل المجنى عليه "م.ف.ع"، كما شرعا في قتل المجنى عليهما "ك.ع" و"م.ر" بإطلاق النار عليهم من بندقية آلية بقرية جزيرة شندويل بدائرة مركز سوهاج بسبب خصومة ثأرية بين الطرفين.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثى ووئام سامى نجيب بأمانة سر سيد على بكر.

تعود أحداث القضية إلى عام 2017 بدائرة مركز سوهاج عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل المجنى عليه وإصابة آخرين، وكشفت التحريات وجود خلافات بين عائلة المتهمين والمجنى عليه "خصومة ثأرية" فقاما بالاشتراك مع آخرين بالترصد له فى أحد الأماكن وأطلقا عليه النار، مما أدى إلى مقتل الأول وإصابة آخرين وبمواجهة المتهم اعترف بالواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.