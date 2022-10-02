إنقاص الوزن.. 7 أطعمة ذات سعرات حرارية سلبية يجب إضافتها إلى نظامك الغذائي

كتبت ميرفت رشاد

يدرك معظم الناس أنه عند محاولة إنقاص الوزن أو زيادته ، يجب أن يأخذوا استهلاكهم من السعرات الحرارية في الاعتبار، السعرات الحرارية هي وحدة قياس للطاقة الموجودة في الطعام أو خلايا الجسم من أجل إنقاص الوزن ، يُنصح عادةً بتناول سعرات حرارية أقل أو حرق المزيد من السعرات الحرارية من خلال التمرين، اكتسبت بعض الأطعمة شعبية في أنظمة إنقاص الوزن لأنه يُزعم أنها "ذات سعرات حرارية سلبية" ، مما يعني أن تناولها يؤدي إلى حرق السعرات الحرارية ، إليك العديد من الأطعمة التي قد تكون بمثابة طعام سلبي السعرات الحرارية، وفقا لما نشره " doctor.ndtv".



7 أطعمة ذات سعرات حرارية سلبية عليك إضافتها إلى نظامك الغذائي على الفور:

1. التوت



2. خيار عادةً ما يحتوي نصف كوب من التوت الملون مثل العنب البري والفراولة والتوت على 32 سعرًا حراريًا فقط. نظرًا لأن لديهم مؤشر نسبة السكر في الدم منخفضًا ومحتوى عاليًا من البروتين ، غالبًا ما يشار إليهم على أنهم أطعمة ذات سعرات حرارية سلبية. تساعد مضادات الأكسدة الموجودة فيه على حمايتنا من عدد من الأورام الخبيثة. 100 جرام من الخيار تحتوي على 15 سعرة حرارية، مع نسبة عالية من الماء وجميع الفيتامينات والمعادن الأساسية ، هذه الخضار مثالية لإخماد العطش، يعتبر الخيار مصدرًا رائعًا للمياه اللازمة للترطيب، لا تروي هذه الفاكهة العطش فحسب ، بل تحارب أيضًا مرض السكري ومتلازمة القولون العصبي وتوفر الألياف الغذائية.

3. الجزر

100 جرام من الجزر تحتوي على ما يقرب من 41 سعرة حرارية، علاوة على ذلك ، فهي تحتوي على نسبة منخفضة من الكوليسترول والدهون المشبعة ، مما قد يكون مفيدًا حقًا إذا كنت تتعامل مع مخاوف متعلقة بارتفاع ضغط الدم، يعد الجزر مصدرًا قويًا للألياف الغذائية كما أنه يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم والمنغنيز وفيتامين أ وفيتامين ج وفيتامين ك.

4. البروكلي يحتوي البروكلي على 34 سعرة حرارية لكل 100 جرام وهو مصدر غني بفيتامين أ الذي يعزز الرؤية، يساعد الحديد وحمض الفوليك في تجنب فقر الدم ، كما أن مستويات الكالسيوم والفوسفور وفيتامين K ضرورية لتكوين العظام بشكل جيد، مادة الفلافونويد الموجودة في البروكلي والتي تسمى kaempferol لها تأثيرات مضادة للالتهابات. حمض ألفا لينولينيك (ALA) ، وهو ضروري لتكوين وتطور الدماغ ، وفير أيضًا في البروكلي.

5. الخس

ينتمي الخس إلى عائلة الخضروات الصليبية تمامًا مثل البروكلي. 100 جرام من الخس تحتوي على 15 سعرة حرارية. تساعد مستويات الكالسيوم وفيتامين C بالإضافة إلى فيتامين K و A على تقوية المناعة. بالإضافة إلى المساعدة في إنقاص الوزن ، فإن محتوى الخس العالي من الألياف يرتبط أيضًا بدعم صحة العين والقلب.

6. التفاح

يحتوي التفاح على 50 سعرًا حراريًا لكل 100 جرام وهو غني بالألياف، إنها الوجبة الخفيفة المثالية في منتصف النهار لأخذها في حقيبتك. يحتوي التفاح على الكثير من البكتين ، وهي ألياف قابلة للذوبان تعزز فقدان الوزن وتطلق السكر تدريجيًا للمساعدة في التحكم في مستويات السكر في الدم في الجسم. يساعد محتوى ألياف التفاح في تخفيف الإمساك أيضًا.

7. الطماطم تعد الطماطم المشابهة للخيار جزءًا كبيرًا من السلطات والأسر الهندية. لا يوجد سوى 19 سعرة حرارية في هذا الخضار الحامض لكل 100 جرام، بالإضافة إلى كونها مصدرًا غنيًا بالعصارة ولذيذًا للبوتاسيوم وفيتامين ج والألياف الغذائية بالإضافة إلى ذلك ، فهي تحتوي على الليكوبين ، وهو مضاد للأكسدة يحمي البشرة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية. بالإضافة إلى أنها مفيدة لخفض نسبة الكولسترول في الدم والطماطم.

يمكن أن يساعدك دمج هذه الأطعمة على حرق السعرات الحرارية عن طريق تحسين عملية الهضم وزيادة معدل الأيض وتقليل الإفراط في تناول الطعام.