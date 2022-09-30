كيف تساعد التغذية فى جراحة ما بعد السمنة؟

كتبت إيناس البنا

يتم إجراء جراحة السمنة أو جراحة إنقاص الوزن عندما لا يعمل النظام الغذائي والتمارين الرياضية أو عندما يكون لديك مشاكل صحية خطيرة بسبب وزنك، أي شخص فوق مؤشر كتلة الجسم 30 مؤهل لهذه الجراحة.

هناك بعض الإجراءات التي يجب عليك القيام بها بعد الجراحة وفقا لموقع " healthline".

التغذية تساعد في جراحة ما بعد السمنة



تلعب المغذيات الدقيقة دورًا مهمًا في إدارة كل من الجراحة قبل وبعد علاج السمنة، في المرضى قبل الجراحة ، من الشائع ملاحظة نقص المغذيات الدقيقة على الرغم من أنها تتجاوز كمية السعرات الحرارية التي يتم تناولها بالكمية الموصى بها، بغض النظر عن تناول السعرات الحرارية العالية ، قد يكون هناك نقص في المغذيات الدقيقة بسبب رداءة نوعية النظام الغذائي وعادات نمط الحياة السيئة.

في مرضى ما بعد الجراحة، يكون الطلب الغذائي للجسم مرتفعًا بسبب التغيرات في الجهاز الهضمي، النظام الغذائي المتوازن مع كمية كافية من المغذيات الكبيرة والمغذيات الدقيقة حسب متطلبات المريض كافية للحفاظ على مرحلة ما بعد الجراحة، إذا لم يتم استيفاء المتطلبات الغذائية للمريض من خلال النظام الغذائي الموصوف، يوصى بمكملات إضافية حتى لا يحرم المريض من أي مغذيات أساسية.

المغذيات الدقيقة في جراحة السمنة:

الفيتامينات والمعادن يحتاجها الجسم بشكل أساسي للتطور والعمل بشكل طبيعي، في جراحة السمنة بشكل عام، ينصب التركيز على بعض المغذيات الدقيقة المهمة، الفيتامينات مثل فيتامين أ وفيتامين د وفيتامين هـ وفيتامين ك هي فيتامينات تذوب في الدهون، يتم أيضًا مراقبة الفيتامينات الأخرى القابلة للذوبان في الماء مثل فيتامين ب 12 وفيتامين ب 1 وفيتامين ب 9 عن كثب، المعادن مثل الحديد والزنك ضرورية للمراقبة.

أهمية الفيتامينات في جراحة السمنة



تصنف الفيتامينات إلى ذوبان في الدهون وقابل للذوبان في الماء، الفيتامينات التي تذوب في الدهون مثل فيتامين أ وفيتامين د وفيتامين هـ وفيتامين ك ضرورية لأن سوء امتصاص الدهون قد يكون مصدر قلق لبعض المرضى بعد جراحة السمنة:

فيتامين (أ) هو أحد مضادات الأكسدة القوية ويحارب الالتهابات المتكررة ويحسن المناعة، يحسن من مضاعفات طب العيون مثل العمى الليلي أو جفاف العين كما أنه مضاد قوي للأكسدة وبالتالي يحارب الجذور الحرة الموجودة في الجسم

يساعد فيتامين ك في الحفاظ على مستويات عامل التخثر وبالتالي فهو ضروري لمرضى ما بعد السمنة.

ينظم فيتامين د تمعدن العظام، وتثبيط تكلس الأوعية الدموية، وتنظيم العديد من أنظمة الإنزيمات.

فيتامين (هـ) ضروري أيضًا بعد جراحة علاج البدانة.

الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء



يؤثر فيتامين ب 12 عند تقليله على إنتاج العوامل الداخلية من خلال عدد محدود من الخلايا الجدارية مع ما يترتب على ذلك من انخفاض في تكوين وامتصاص مركب عامل الكوبالامين الداخلي.

دور المعادن في جراحة السمنة:



الزنك ضروري لعمليات التمثيل الغذائي الأنزيمية، يساعد في تحسين امتصاص السوائل من الأمعاء، ويساعد في التخلص من الكائنات الحية ، ويدعم التجدد وسلامة الغشاء المخاطي، من المحتمل أن يكون لها آلية متعلقة بالحصانة.

يجب تناول الأطعمة مثل اللحوم والأسماك والحبوب واللوز للتغلب على ذلك، قد يعاني الشخص من مشاكل في امتصاص الحديد، وبالتالي فإن الأطعمة الغنية بالحديد أو المكملات الغذائية مطلوبة على النحو الذي اقترحه الخبير.