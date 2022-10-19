قوى مناعتك فى الخريف.. تناول القرع والجزر والسبانخ مليئة بالعناصر الغذائية

كتبت ميرفت رشاد

على الرغم من أن قرع العسل من الأطعمة المحببة فى موسم الخريف إلا أن هناك الكثير من الأطعمة الغنية بالمغذيات، فالفواكه والخضراوات غنية بالعناصر الغذائية الحيوية مثل الليكوبين والكاروتينات والفلافونويد والبوتاسيوم وفيتامين سى، وإليك الفوائد الصحية لهذه العناصر الغذائية التى تزيد من مناعتك لمواجهة موسم الأمراض، وفقا لما نشره موقع "onegreenplanet".

1. فيتامين أ

فيتامين أ ، المعروف بدوره في الحفاظ على البصر الحاد، يأتي في نوعين: الريتينويدات الموجودة في المنتجات الحيوانية، والكاروتينات الموجودة فى الفواكه والخضراوات ومن المثير للاهتمام، أنه على الرغم من أن كلا النوعين ضروريان للصحة المناسبة، فإن الجسم عادة ما يكون قادرًا على تحويل الكاروتينات إلى ريتينويد، ما يعني أن استهلاك المنتجات الحيوانية ليس ضروريًا بالإضافة إلى دعم الرؤية الصحية، يلعب فيتامين أ دورًا مهمًا في نمو العظام ويدعم أيضًا جهاز المناعة، تشمل بعض الفواكه والخضراوات الغنية بفيتامين أ البطاطا الحلوة والجزر واللفت والقرع والجوز والشمام.

2. الليكوبين

اللايكوبين هو أحد مضادات الأكسدة القوية التى هى جزء من عائلة الكاروتين وهو مسئول أيضًا عن إعطاء الفواكه والخضراوات مثل الطماطم والجريب فروت والبطيخ، وتشير الدراسات إلى أن اللايكوبين يمكن أن يساعد في تأخير تدهور الأنسجة العصبية، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى أمراض مثل مرض باركنسون ومرض ألزهايمر، قد يحمي أيضًا من أنواع معينة من السرطان ويعزز قوة العظام، أنه عندما يتم طهي الطماطم، فإن محتواها من اللايكوبين يزيد بشكل كبير حتى أنه سبب إضافي لتناول حساء الطماطم والفلفل الحار في الخريف والشتاء، وبعض الأطعمة الأخرى الغنية بالليكوبين الهليون والكرنب الأحمر والجزر والجريب فروت.

3. فيتامين سي

فيتامين سي يساهم في تقوية جهاز المناعة، ويؤدي إلى تحسين البصر، ودرء أمراض القلب كما أنه يزيد من امتصاص الجسم للحديد، وهو معدن أساسي ، لذا فإن الجمع بين الفواكه والخضراوات الطازجة والأطعمة مثل العدس والفاصوليا يجعله منتجًا غذائيًا ممتازًا، تشمل بعض الأطعمة الغنية بفيتامين سي البطاطا الحلوة والحمضيات والقرنبيط والكرنب.

4. البوتاسيوم

يوجد البوتاسيوم في الموز، وهو إلكتروليت حيوي موجود في العديد من الفواكه والخضراوات وهو مطلوب لوظيفة الخلية الطبيعية بسبب دوره في الحفاظ على حجم السائل داخل الخلايا والتدرجات الكهروكيميائية عبر الغشاء، يساعد البوتاسيوم في تنظيم تقلص العضلات ونقل النبضات العصبية ومراقبة توازن السوائل في جسمك، قد يساعد أيضًا في تنظيم مستويات السكر في الدم المناسبة وحتى تقليل التوتر والقلق، تشمل بعض الفواكه والخضراوات الغنية بالبوتاسيوم السبانخ والقرع والسلق والمشروم.

5. الحديد

هذا المعدن عنصر حاسم في الهيموجلوبين، وهي مادة تساعد خلايا الدم الحمراء على نقل الأكسجين من الرئتين إلى باقي الجسم، نتيجة لذلك يمكن أن يؤدي نقص الحديد، المعروف أيضًا باسم فقر الدم، إلى الإرهاق وضعف جهاز المناعة، ويساعد الحديد بشكل عام على تحسين الوظيفة الإدراكية وتقوية جهاز المناعة، وتعميم الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، بعض الأطعمة الغنية بالحديد تشمل المشمش المجفف والسبانخ (وغيرها من الخضروات الورقية الداكنة) والكوسا والمشروم.