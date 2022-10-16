تناول أوميجا 3.. يزود تركيزك ويقوى مناعتك.. لكن بشروط

كتبت فاطمة ياسر

فوائد الأوميجا 3 الأوميجا 3 تعد أحد المكملات الغذائية الأساسية للجسم، فتناولها يمده بالعديد من الفوائد المهمة التي لا غني عنها، وخلال الأسطر المقبلة سنتعرف أكثر عن أبرز وأهم الفوائد التي تحل علي الجسم الذي يتناول الأوميجا 3، ذلك وفقا لموقع “WEBMED”. قدم التقرير المنشور العديد من الفوائد الصحية لتناول الأوميجا 3، ومنها:

- نظرًا لما تحتوية الأوميجا 3 من عناصر غذائية مهمة فتناولك لها يقلل من مخاطر الإصابة بمرض ألزهايمر والخرف.

- تعمل علي علاج اضطرابات الوظائف الإدراكية في المخ، وتزيد من التركيز.

- تساعد في تحسين صحة الأطفال وتقوية جهازه المناعي.

- زيادة وزن الطفل عند الولادة وتجعل صحته جيدة.

-تحافظ علي صحة العين، وتقلل فرص الإصابة بفقدان البصر مع التقدم في العمر.

- تعد من الحيل الغذائية الطبيعية الجيدة التي تساه بشكل كبير في حماية صحة القلب، وتقليل فرص الإصابة بأي مشاكل صحية مرتبطة به، بالإضافة إلي خفض مستويات الدهون الثلاثية.