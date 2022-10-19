"حقوق المنصورة" تحتفل بذكرى نصر أكتوبر المجيد بحضور أبطال عملية ميناء إيلات

الدقهلية شريف الديب

نظمت كلية الحقوق بجامعة المنصورة، ندوة تثقيفية بمناسبة الذكرى 49 لانتصارات أكتوبر 1973 حيث استضافت خلال الندوة أبطال عملية ميناء إيلات الحربى، اللواء بحرى عمر عز الدين، واللواء بحرى نبيل عبد الوهاب، واللواء بحرى محمود سعد على أبطال عملية ميناء إيلات، واللواء حاتم عبد اللطيف أحد ضباط اللواء 16 مشاة

بحضور الدكتور وليد الشناوى عميد كلية الحقوق، والدكتور إبراهيم عبد الرؤوف وكيل الكلية للدرسات العليا والبحوث، والدكتور تامر صالح وكيل الكلية للتعليم والطلاب، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

وأكد الدكتور وليد الشناوى عميد كلية الحقوق، أن الكلية تقدم قدوة حسنة لطلابها أبطال حرب أكتوبر وتهدف الى تكريم أبطالها فى جامعة المنصورة العريقة وفى صرح كلية الحقوق فى مدينة المنصورة التى شهدت واحدة من أعظم المعارك الجوية.

وأضاف الدكتور إبراهيم عبد الرؤوف وكيل الكلية للدرسات العليا والبحوث، أن الكلية تؤمن بتعزيز شعور الفخر فى نفوس طلابها وتنمية روح الوطنية من خلال استعراض البطولات التى قام بها أصحابها قبل بداية حرب أكتوبر وخلالها

وتم عرض فيلما وثائقيا بعنوان الاختراق، وقام اللواء بحرى عمر عز الدين بذكر تواريخ الخمس اختراقات وأسماء المجموعات والأهداف وأضاف أنه كان واحدا من الضفادع البشرية الذى كان عددهم ستة عشر فردا وظل على قيد الحياة إلى يومنا هذا ستة أفراد فقط.

وعبر اللواء بحرى عمر عز الدين عن سعادته بوجوده فى المنصورة، وقال إنهم بعد تنفيذ عملية إيلات حولوا الهزيمة والانكسار إلى فخر وعزة وانتصار.

وأشار اللواء بحرى نبيل عبد الوهاب، إلى أن الانتصار هو بطولة جماعية وبداخله بطولات فردية، وأشاد باللواء عمر عز الدين ببطولته الفردية التى لم يذكرها بنفسه وهو أنه قام بإغراق السفينة "داليا" بمفرده.

وقال اللواء بحرى محمود سعد أننا كمصرين لم يكن لدينا معدات حديثة مثل الاسرائيلين ومع ذلك بشجاعتنا وبسالتنا وجبن الجنود الإسرائيليين نجحنا فى إثارة الرعب فى نفوسهم وتحدث عن عملية تدمير الحفار وكيف تم اختياره لهذه المهمة، وأن سبب النجاح هو التخطيط الجيد والتدريب القاسى الذى تلقوه من القادة والتعاون بين أجهزة الاستطلاع والبحرية.

وفى ختام الندوة قدم بعض الطلاب فقرات غنائية وشعرية، حيث قامت الطالبة منار النمر بالغناء وقام الطالب هانى القاضى بإلقاء شعرا لشكر هذه الرموز العظيمة.