تنمية المشروعات يؤهل مدربين لتدريب الخريجين على تطوير وإقامة المشروعات الصغيرة

كتب إسلام سعيد

أكدت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات على اهتمام الجهاز بتأهيل شباب الخريجين والسيدات والمواطنين الراغبين في اقامة مشروعات صغيرة من خلال دورات تدريبية مجانية ينفذها الجهاز بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومتاحة لكافة المواطنين بجميع فروع الجهاز علي مستوى الجمهورية.

وأشارت إلى أن الجهاز يتعاون مع المؤسسات الأهلية والجامعات ويساهم في خلق كوادر تدريبية من خلال تأهيل مدربين للعمل على تدريب الخريجين والفئات المستهدفة وخاصة المرأة للبدء في مشروعاتهم الخاصة بشكل علمي وتعزيز فرصهم في الاستمرارية والنجاح .

وأشارت إلى أن جهاز تنمية المشروعات قد أنهى دورتين تدريبيتين بالتعاون مع اتحاد المستثمرات العرب وأكاديمية الشروق، حيث تم تدريب 42 مدرب ومدربة، وذلك لخلق كوادر تدريبية مؤهلة تقوم بتقديم دورات تأهيلية متخصصة للخريجين والراغبين في اقامة مشروعات وتشجيعهم على اقتحام مجال العمل الحر والبدء في مشروعاتهم الخاصة بعيدا عن الأنماط التقليدية من الوظائف بالإضافة إلى تدريب أصحاب المشروعات القائمة بالفعل لتطوير أعمالهم وتعريفهم بالمزايا والحوافز الواردة بقانون تنمية المشروعات 152/2020 وتشجيع هذه المشروعات للانضمام للقطاع الرسمي للتمتع بهذه الحوافز والمزايا.

وأضافت جامع أنه جارى التنسيق مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا لتدريب عدد من مديرى نوادى ريادة الأعمال والمراكز البحثية والمكاتب التكنولوجية التابعة للأكاديمية بهدف التوسع فى تدريب الفئات المستهدفة وتأهيلهم لبدء مشروعات جديدة.

وصرح الدكتور رأفت عباس رئيس قطاع الخدمات غير المالية بالجهاز بأن مدربى الجهاز نفذوا بالتعاون مع اتحاد المستثمرات العرب دورة تدريب مدربين على برنامج صاحبات المشروعات يمضين قدماً Get Ahead لتدريب عدد من المدربين باتحاد المستثمرات العرب الذى يقوم حاليا بإعداد خطة التدريبات اللازمة للمستفيدين من خدمات الاتحاد في المناطق الأكثر احتياجا.

وأضاف عباس أن مدربى الجهاز نفذوا في أكاديمية الشروق دورة تدريب مدربين على برنامج ابدأ وحسن مشروعك بهدف خلق كوادر من أساتذة الجامعة في مجال المشروعات الصغيرة لمساعدة الخريجين وطلبة السنوات النهائية على بدء مشروعاتهم على أسس علمية لتخفيض نسبة المخاطرة وزيادة فرص النجاح .