"بيحط الحشيش فى الشيشة".. المشدد 3 سنوات لصاحب مقهى بالدرب الأحمر

كتب أحمد حسني

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد أحمد على بمعاقبة متهم بترويج المواد المخدرة في الدرب الأحمر، بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد علي وعضوية المستشارين صفاء الدين أباظة، ومحمد شعبان حبيب، ومحمود محمد طلعت، المستشارون بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر وائل عبد المقصود وإسلام عاشور.

وكشف أمر إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية بأنه بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، أحرز بقصد الاتجار والتعاطي لجوهر الحشيش المخدر، كما أدار مكانا "المقهى الخاص به" لتعاطي المواد المخدرة على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشفت شهادة مجري التحريات بالقضية نقيب شرطة ومعاون مباحث الدرب الأحمر، بأنه وحال مروره الأمني ورد إليه معلومة أكدتها تحرياته السرية مفادها قيام المتهم بتهيئة المقهي الخاص به وكرا لمتعاطي المواد المخدرة، فانتقل صوبها فابصره ممسكاً صحنا به عدة قطع لجوهر الحشيش المخدر ويقوم بوضع أحدي القطع المخدره بأحد الأحجار أمام أحد متعاطي الأرجيلة "الشيشه "، فضبط المتهم ولاذ الآخر بالفرار وبالتقاط الصحن وفحص الأرجيلة "الشيشة" عثر بأحجارها علي قطع لذات المادة المخدرة محل الضبط.

وبتفتيشه عثر علي مبلغ مالي وبمواجهته بما أسفر عنه التفتيش، أقر بحيازته للمواد المخدره بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته وأنه اتخذ من المقهى وكرا لمتعاطي المواد المخدرة.