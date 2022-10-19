بعد توقف 3 أعوام.. سول تستقبل الرحلات السياحية البحرية

وذكر بيان الوزارة، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية " يونهاب" أن بموجب هذا القرار، سيتم السماح للسياح الأجانب بدخول كوريا الجنوبية ونزولهم من السفن للسياحة بشرط الالتزام بإجراءات الحجر الصحي المحلية مضيفا أنه يجب على جميع أفراد الطاقم والركاب للسفينة السياحية القادمة إلى البلاد أن يرتدوا كمامات الوجه في الأماكن العامة المغلقة داخل السفينة مثل المسرح والمطعم، ويؤكدوا حالتهم الصحية من خلال نظام التسجيل المسبق لمعلومات الحجر الصحي قبل دخول البلاد.

وأضاف أن فى حالة ظهورعليهم أعراض كورونا أو أثبتت إصابتهم بكوفيد-19 فلا يمكنهم النزول من السفينة ويجب وضعهم في الحجر الصحي داخل السفينة.

يذكر أن الحكومة الكورية الجنوبية قررت في فبراير عام 2020 حظر وصول السفن السياحية إلى البلاد ونزول السياح الأجانب منها للحد من انتشار كورونا.وسمحت الوزارة في مايو للسفن السياحية بوصولها إلى البلاد بدون النزول على خلفية الصعوبات الاقتصادية للقطاعات ذات الصلة.

وتخطط الوزارة للحملة الترويجية عبر التواصل وجها لوجه والتواصل عبر الإنترنت لجذب مزيد من السفن السياحية من الدول المجاورة مثل الصين وتايوان في وقت لاحق.