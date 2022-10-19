الداخلية تضبط 1709 قضايا تموينية متنوعة.. اعرف التفاصيل

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط 1709 قضية تموينية متنوعة من بينها ضبط 487 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية ومواد البناء بمضبوطات ( 88 طن أسمنت – 25 طن حديد تسليح - 7 طن دقيق أبيض "عينى" – 17,675 طن "مكرونة – أرز – سكر – عدس - أعلاف – أسمدة " – 7024 عبوة سجائر).

كما تمكنت قوات الأمن من ضبط 716 قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (13 قضية دقيق بلدى مدعم "مستندى – عينى" – 152 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 140 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 110 قضية توقف عن الإنتاج – 301 قضية متنوعة أخرى)، بمضبوطات بلغت (33٫050 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" – 2 ماكينة "عينى")، وضبط 19 قضية استيلاء على السلع المدعومة.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب، فقد أسفرت الجهود عن ضبط 17 قضية بمضبوطات بلغت (313,010 طن "أرز شعير").

كما إضطلعت الإدراة العامة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، والجهات المعنية المختصة بتنفيذ حملات مكبرة لضبط السلع الغذائية مجهولة المصدر وغير الصالحة للإستهلاك الآدمى والمنتجات المغشوشة والمقلدة والمهربة جمركياً بنطاق مديريتى أمن الفيوم – الدقهلية، حيث أسفرت الجهود عن ضبط 182 قضية بمضبوطات بلغت (342,688 طن)، (315760 عبوة) ، (99086 قطعة) ، (71000 لتر ) ، (160 إسطوانة بوتاجاز).

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق، فقد أسفرت الجهود عن ضبط 5 قضايا بمضبوطات بلغت (64 قطعة " 7 قطع صوتية – 24 قطعة ضوئية – 33 قطعة ملصق").

وضبط 2,1 طن "لحوم بلدية" مذبوحة خارج المجازر وبدون إشراف طبى بيطرى (1 ختم مقلد) قام المتهم بإستخدامه لتضليل جمهور المستهلكين وأنها غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطراً على الصحة العامة، بحوزة المدير المسئول عن محل جزارة "بدون ترخيص" بمحافظة الجيزة.

وضبط 12,500 طن "مكرونة" بدون بيانات وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية (7 ماكينة) خط إنتاج وتعبئة وتغليف، وتشكل خطراً على الصحة العامة، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج المكرونة بمحافظة الشرقية.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر"، عن ضبط 29 قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (17,500 طن معسل - 17332 عبوة "سجائر" مختلفة الأنواع – 53930 عبوة معسل – 4 ماكينة تعبئة)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.