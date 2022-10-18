اليوم السابع
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وزارة الصحة توجه رسالة عاجلة للمواطنين بشأن المضادات الحيوية

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 04:48 م
وزارة الصحة توجه رسالة عاجلة للمواطنين بشأن المضادات الحيوية وزرة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة عاجلة إلي المرضى والمواطنين بضرورة عدم الحصول علي المضادات الحيوية بدون استشارة الطبيب، وذلك للحفاظ علي فاعلية هذة المضادات في العلاج .
 
وكانت كشفت وزارة الصحة والسكان عن 4 أسباب وراء مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية مؤكدة ضرورة استشارة الطبيب عند تاول المضادات الحيوية.
 
وتضمنت أسباب مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية : 
 
1- سوء استعمال المضادات الحيوية والافراط فى تناولها للبشر والحيوان والنبات 
 
2- عدم الالتزام بالنظافة الشخصية وقلة التدابير الوقائية من العدوى ومكافحتها 
 
3- تناول المضادات الحيوية دون استشارة الطبيب 
 
4- نقص الوعى المجتمعى 
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن الدراسات العلمية أثبتت أن 67 % من المصابين بفيروس كورونا يأخذون المضادات الحيوية بدون وصف الطبيب، وأوضحت أنه فى حال التأكد من الإصابة بفيروس كورونا يجب استشارة الطبيب المختص قبل تناول المضادات الحيوية.
 
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