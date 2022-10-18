الصحة: ملتزمون بتقديم خدمات الغسيل الكلوى للمرضى على نفقة الدولة مجانا

كتب وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان أنه غير صحيح تحمل مرضى العلاج على نفقة الدولة قيمة الزيادة فى سعر جلسات الغسيل الكلوى، مؤكدة أن علاج جميع المرضى يعالجون بالمجان.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن الزيادة فى قيمة المبالغ الخاصة بجلسات الغسيل الكلوى تتحملها ميزانية العلاج على نفقة الدولة، وذلك فى ظل التزام الدولة المصرية، ووزارة الصحة والسكان بتقديم الرعاية الصحية للمواطنين.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن القرار يأتى نظرا لزيادة أسعار مستلزمات الغسيل الكلوي بسبب المتغيرات العالمية، حيث قرر الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، زيادة قيمة المبالغ التي تتحملها المجالس الطبية المتخصصة إلى 500 جنيه بدلا من 325 جنيها، وذلك بهدف ضمان استمرار تقديم الخدمة.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن وزارة الصحة والسكان، ستتحمل هذه المبالغ بشكل كامل من خلال منظومة العلاج على نفقة الدولة، وسيظل المرضى يتلقون الخدمة «مجانا».

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، في وقت سابق إصدار 315 ألفا و941 قرار علاج على نفقة الدولة، بجميع محافظات الجمهورية، وذلك خلال شهر سبتمبر الماضي، بتكلفة إجمالية بلغت مليار و333 مليون جنيه.