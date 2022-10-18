"مياه الشرب والصرف الصحى" بسوهاج تشارك بأسبوع القاهرة للمياه

سوهاج عمرو خلف

شاركت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج بورشة العمل التى نظمتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك ضمن فعاليات أسبوع القاهرة للمياه، والذى يأتى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتحت شعار "المياه في قلب العمل المناخي" بهدف مناقشة آثار التغيرات المناخية على قطاع المياه.

جاء ذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، والدكتور أحمد معوض نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ولورا جونزاليزا مدير مكتب التنمية الاقتصادية بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والمهندس عاطف عزت رئيس فريق العمل لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالوكالة الأمريكية، وعدد من رؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحى حيث تناقش فعاليات الأسبوع هذا العام التحديات المناخية وتأثيرها على قطاع المياه ليكون بمثابة حدث تحضيرى لفعاليات المياه خلال مؤتمر المناخ القادم COP27.