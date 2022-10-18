"مياه الشرب والصرف الصحى" بسوهاج تشارك بأسبوع القاهرة للمياه

شاركت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج بورشة العمل التى نظمتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك ضمن فعاليات أسبوع القاهرة للمياه، والذى يأتى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتحت شعار "المياه في قلب العمل المناخي" بهدف مناقشة آثار التغيرات المناخية على قطاع المياه.
جاء ذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، والدكتور أحمد معوض نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ولورا جونزاليزا مدير مكتب التنمية الاقتصادية بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والمهندس عاطف عزت رئيس فريق العمل لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالوكالة الأمريكية، وعدد من رؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحى حيث تناقش فعاليات الأسبوع هذا العام التحديات المناخية وتأثيرها على قطاع المياه ليكون بمثابة حدث تحضيرى لفعاليات المياه خلال مؤتمر المناخ القادم COP27.
وأشار المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إلى أن مشاركة الشركة فى فعاليات أسبوع القاهرة للمياه يهدف الى معرفة كيفية بحث حلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، وذلك فى إطار اهتمام الدولة الكبير بقضية المياه ووضعها على رأس أولويات الأجندة المناخية بإعتبارها من أهم مقتضيات التنمية الإجتماعية والإقتصادية المستدامة، هذا بالإضافة إلى مناقشة القضايا والسياسات والاستراتيجيات والخطط الرئيسية المتعلقة بتحديات المناخ والمياه.
وأوضح رئيس مياه سوهاج، أن الشركة تسعى لتعظيم الاستفادة من المياه لمواجهة التغيرات المناخية من خلال تقليل الفاقد ونشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه والتوسع فى الاعتماد على أنظمة المعالجة الثلاثية هذا بالإضافة إلى تنفيذ عدة برامج بالتعاون مع مشروع الدعم الفنى للحلول المتكاملة للمياه الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للمساهمة فى الحد من تأثير التغيرات المناخية وذلك من خلال تدريب العاملين لتطبيق برامج تساهم فى توفير الطاقة الكهربية والاستخدام الامثل للكيماويات هذا بالاضافة الى تنفيذ مشروعات صرف صحى تساهم فى تقليل غاز الميثان الذى يؤدى الى ظاهرة الاحتباس الحرارى.
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