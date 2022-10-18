موسكو: لدينا معلومات عن استعداد كييف لهجوم صاروخي ضخم على سد محطة كاخوفسكايا

كتب أحمد عرفة

قالت السلطات الروسية، إن لديها معلومات عن استعداد كييف لهجوم صاروخي ضخم على سد محطة كاخوفسكايا الكهرومائية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة إكسترا نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلن المتحدث باسم الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، تدمير ثلاث محطات رادار أمريكية مضادة للبطاريات ومنظومة "إس 300 " في منطقة "دونيتسك" شرقي أوكرانيا.

وأشار كوناشينكوف، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم، الثلاثاء، إلى أنه تم السيطرة على بلدة "جوروبيوفكا" في مقاطعة "خاركوف" وإلحاق هزيمة كبيرة بوحدات اللواء العملية الأول للحرس الوطني الأوكراني.

ولفت إلى أن القوات المسلحة الروسية أحبطت محاولات لنقل القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه "كراسنوليمانسك"، وتم القضاء على 46 جنديا أوكرانيا.