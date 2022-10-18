محافظ الدقهلية يلتقى مجلس إدارة نادى نبروه الرياضى لبحث المشاكل والمعوقات

الدقهلية - فريق المجافظات

التقي الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، مجلس إدارة نادى نبروه الرياضي بمناسبة بداية دورى الدرجة الثانية ولعرض المشاكل والمعوقات التى تواجه النادى، والعمل علي حلها بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

جاء ذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس الشيوخ النائب طارق عبد الهادى، والنائب رضا الشافعي، والنائب جمال عبدالظاهر، والنائب ثروت فتح الباب، وأحمد أبو ضحي رئيس مجلس إدارة نادي نبروه الرياضي، والمهندس عبد الهادي الفضالي نائب رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة الإمام مصطفي، وعبدالكريم الشافعي، وصلاح برطع، وحسن عبدالفتاح، ومحمد أبو طالب، ومحمد عزمي، المدير الرياضي بالنادي والمذيع الرياضي .

وأكد محافظ الدقهلية دعمه الكامل والمستمر لنادى نبروه الرياضي ولجميع أندية الدقهلية المشاركة فى دوري الدرجة الثانية والثالثة حتي ينافسون جميعاً في الدوري الممتاز وفي المقدمه أندية الدرجة الثانية "نادي المنصورة الرياضي، نادي دكرنس الرياضي، نادي نبروه الرياضي" .

وأشار "المحافظ" إلى أن أندية الدقهلية هي رمز للمحافظة ككل، ولابد وأن تعود إلى الساحة الرياضية وبقوة، مؤكدًا دعمه الكامل لهم ليكونوا مصدر فخر للمحافظة وأبنائها.

كما أشار "مختار" إلى أن الإصرار والعزيمة وتكاتف مجالس الإدارات والفرق الرياضية هما سر النجاح والفوز ، وحرص أندية الدقهلية علي تشريف محافظتهم هو سر تمسكي بدعمهم ومساندتهم .

وقال "المحافظ " لن اترك مبارة من مبارايات أندية الدقهلية المشاركة في دوري الدرجة الثانية المقامة علي أرض المحافظة إلا وسأشارك فيها حتي يعود اسم الدقهلية علامة مضيئة في سماء المحافل الرياضية .

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الرياضة والرياضيين والاهتمام بالشباب ومشاركتهم في كافة الأنشطة الرياضية والاهتمام ببناء الإنسان من أجل بناء جيل قوي يرفع راية مصر عالية خفاقة في سماء المحافل الرياضية الدولية ، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق والتعاون مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن .











































