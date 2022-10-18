سعفة الفروة أبرزها.. اعرف أسباب زيادة الحكة فى فروة الرأس

كتبت نهير عبد النبى

عندما تشعر بالحكة في فروة رأسك قد يكون من الصعب التفكير في أي شيء آخر، قد تشعر أن الحكة لن تتوقف أبدًا، ولكن يبدأ التخلص من الحكة بمعرفة سبب حكة فروة رأسك، وحسب ما ذكره موقع aad هناك أسباب لحكة فروة الرأس وهى:

قشرة الرأس

إذا كانت فروة رأسك جافة ومثيرة للحكة ورأيت قشورًا على شعرك أو ملابسك، فقد تكون مصابًا بقشرة الرأس.

قد تخبرك فروة الرأس المتهيجة والجافة والمتقشرة أنك بحاجة إلى القيام بعمل أفضل في شطف الشامبو من شعرك، وقد يؤدي ترك بعض الشامبو على فروة رأسك إلى تهيّجها.

إذا كنت تعاني من حكة في فروة الرأس وطفح جلدي ، فقد تكون لديك حالة تسمى التهاب الجلد التماسي التحسسي، وهذا شائع بين الأشخاص الذين يصبغون شعرهم.

حشرات الرأس

حكة فروة الرأس هي أكثر أعراض حشرات الرأس شيوعًا، إذا كنت تشك في أن حشرات الرأس يسبب الحكة ، فاطلب من شخص ما أن يفحص فروة رأسك وشعرك عن كثب بحثًا عن علامات هذه الحشرات الصغيرة.

الجرب

ينتج الجرب عن حشرة صغيرة تسمى عثة الحكة البشرية، إذا اخترقت هذه العث فروة رأسك ، يمكن أن تصبح فروة رأسك شديدة الحكة، و الحكة هي أكثر أعراض الجرب شيوعًا ، ويمكن أن تكون شديدة لدرجة تجعلك مستيقظًا في الليل.





سعفة فروة الرأس



السعفة لا تسببها الديدان إنها عدوى تسببها فطر إذا أصبت بالسعفة في فروة رأسك، فمن المحتمل أن يكون لديك طفح جلدي أحمر اللون ومثير للحكة بشدة.

يتطلب علاج السعفة على فروة الرأس وصفة طبية ، لذلك ستحتاج إلى زيارة الطبيب، وغالبًا ما يعالج أطباء الأمراض الجلدية القوباء الحلقية ، لذلك قد يكون من المفيد زيارة طبيب أمراض جلدية معتمد.

صدفية فروة الرأس



يمكن أن تمتد صدفية فروة الرأس إلى ما وراء فروة الرأس إلى مؤخرة العنق أو خلف الأذنين.

سرطان الجلد



إذا تطور سرطان الجلد في فروة رأسك ، فقد يسبب الحكة.