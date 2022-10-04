تعرف على أعراض الإكزيما وأسباب الإصابة بها

كتبت فاطمة خليل

الإكزيما هي حالة جلدية التهابية تسبب الحكة وجفاف الجلد والطفح الجلدي والبقع المتقشرة والبثور والتهابات الجلد، وحكة الجلد هي أكثر أعراض الأكزيما شيوعًا، ويمكن أن تبدأ الإكزيما في مرحلة الطفولة أو المراهقة أو البلوغ - ويمكن أن تتراوح من خفيفة إلى شديدة، بحسب موقع nationaleczema.

ينتج التهاب الجلد التأتبي، وهو أكثر أنواع الأكزيما شيوعًا، عن فرط نشاط الجهاز المناعي الذي يتسبب في جفاف حاجز الجلد وإصابته بالحكة.

الإكزيما ليست معدية ولا يمكنك "التقاطها" من شخص آخر. في حين أن السبب الدقيق للإكزيما غير معروف، فإن الباحثين يعرفون أن الناس يصابون بالأكزيما بسبب التفاعل بين الجينات والمحفزات البيئية.

غالبًا ما يبلغ العديد من الأشخاص المصابين بالأكزيما عن أعراض مرضية مصاحبة لحمى القش والربو التحسسي والحساسية الغذائية.

أسباب الإصابة بالإكزيما

يمكن أن تساهم العديد من العوامل في الإصابة بالإكزيما ، بما في ذلك التفاعل بين بيئتك وجيناتك عندما تقوم مادة مهيجة أو مسببة للحساسية من خارج أو داخل الجسم "بتشغيل" جهاز المناعة ، فإنها تنتج التهابًا أو تهيجًا على سطح الجلد.

يسبب هذا الالتهاب الأعراض الشائعة لمعظم أنواع الأكزيما. يمكن أن تؤدي تجاعيد الجلد ، وخاصة مناطق الانحناء خلف الركبتين والمرفقين والساقين ومناطق أخرى من الجلد التي تحتك ببعضها البعض إلى حدوث تهيج.

هناك أيضًا مكون وراثي محتمل للإكزيما يتضمن بروتينًا يسمى "filaggrin" يساعد في الحفاظ على رطوبة بشرتك ؛ يمكن أن يؤدي نقص الفيلاجرين إلى بشرة أكثر جفافاً وحكة.

العديد من الأدوات المنزلية الشائعة هي أيضًا مهيجات بيئية محتملة ويمكن أن تسبب ردود فعل تحسسية تؤدي إلى اشتعال الأكزيما.

قد تتضمن المحفزات الشائعة الإضافية للإكزيما ما يلي:

-التعرض الطويل للهواء الجاف أو الحرارة الشديدة أو البرودة

-بعض أنواع الصابون والشامبو وحمام الفقاعات وغسول الجسم ومنظفات الوجه

-منظفات الغسيل ومنعمات الأقمشة مع إضافات كيميائية

-بعض الأقمشة مثل الصوف أو البوليستر في الملابس والشراشف

-منظفات ومطهرات الأسطح

-السوائل الطبيعية مثل عصير الفاكهة والخضروات واللحوم

المعادن ، وخاصة النيكل ، في المجوهرات أو الأواني

-الفورمالديهايد الموجود في المطهرات المنزلية وبعض اللقاحات والمواد اللاصقة والمواد اللاصقة

-إيزوثيازولينون ، مضاد للبكتيريا يوجد في منتجات العناية الشخصية مثل مناديل الأطفال

يمكن أن يؤدي التوتر العاطفي أيضًا إلى اندلاع الإكزيما، ولكن لا يُعرف السبب بالضبط.

تسوء أعراض الإكزيما لدى بعض الأشخاص وحالات تفجرها عندما يشعرون "بالتوتر".

قد يصاب البعض الآخر بالتوتر ، لمجرد معرفة أنهم مصابون بالأكزيما ، وهذا يمكن أن يجعل بشرتهم متوهجة.

أعراض الإكزيما

أهم شيء يجب تذكره هو أن الإكزيما وأعراضها تختلف من شخص لآخر. سيؤثر روتين العناية بالبشرة لكل فرد أيضًا على المناطق المصابة من الجلد بشكل مختلف.

قد لا تبدو الإكزيما لديك كما هي في حالة شخص بالغ آخر أو على طفلك.

قد تظهر أنواع مختلفة من الأكزيما في مناطق متضررة مختلفة من الجسم في أوقات مختلفة.

غالبًا ما تشتمل الأكزيما على حكة في الجلد. بالنسبة للعديد من الأشخاص ، يمكن أن تتراوح الحكة من خفيفة إلى معتدلة. في بعض الأحيان تصبح الحكة شديدة لدرجة أن الناس يخدشونها حتى تنزف.



غالبًا ما تشمل أعراض الإكزيما ما يلي:

الحكة

الجفاف والبشرة الحساسة.

الجلد الملتهب.

جلد خشن أو متقشر، يظهر على شكل بقع متقشرة

مناطق متورمة.