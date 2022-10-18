تعرف على أعراض حساسية الشوفان

كتبت ميرفت رشاد

ليس من الشائع الإصابة بحساسية الشوفان، على الرغم من إمكانية حدوثها، ومع ذلك، فإن الشوفان ليس هو المشكلة دائمًا، فى بعض الأحيان يمكن أن تكون المكونات هى المصادر الفعلية لاستجابات الحساسية، إذا كنت تعانى من آثار جانبية سلبية بعد تناول دقيق الشوفان، فيجب زيارة الطبيب، وفقا لما نشره موقع "livestrong".

التعرف على حساسية الشوفان

وفقًا لمراكز نيويورك للحساسية والجيوب الأنفية، تحدث حساسية الشوفان لسببين رئيسيين - التلوث المتبادل من النمو والمعالجة بجانب منتجات القمح، والحساسية تجاه مكون بروتين في الشوفان يسمى أفينين.

الأطعمة والمنتجات الشائعة التي يجب تجنبها والتي يحتمل أن تحتوى على الشوفان تشمل المرطبات المصنوعة من دقيق الشوفان وحليب الشوفان والحبوب والحلوى والبسكويت، يمكن إخفاء الشوفان فى الأطعمة الأخرى تأكد من قراءة ملصقات المكونات.

حتى إذا لم يكن لديك حساسية كاملة، فقد تلاحظ حساسية الشوفان، يمكن أن يكون لديك انتفاخ ناتج عن عدم تحمل الشوفان أو الإسهال ، بالإضافة إلى أعراض حساسية الطعام الأخرى.

تسبب مشاكل البشرة

من أول الأشياء التى قد تلاحظها إذا كنت تعانى من حساسية من الشوفان هى البقع الحمراء على جلدك، يمكن أن تظهر على يديك بعد لمس الشوفان أو حول فمك بعد تناول الشوفان أو فى أى مكان آخر فى جسمك يتلامس مع مسببات الحساسية.

يمكن أن تظهر بقع حمراء في مناطق أخرى أيضًا ، مثل حول عينيك حيث يشق دقيق الشوفان طريقه عبر الجهاز الهضمي. يمكن أن تسبب تهيج الجلد هذه حكة.



تشبه أعراض الأنفلونزا

أحيانًا تجعلك الحساسية تشعر وكأنك مصاب بنزلة برد أو أنفلونزا، بعد فترة وجيزة من تناول وعاء الشوفان المليء بالبخار ، قد يبدأ أنفك بحكة قد يتبع ذلك سعال جاف وعطس واحتقان بالأنف قريبًا.

قد يكون لديك حتى فم جاف وحكة، قد تسبب لك حساسية الشوفان أيضًا ألمًا في البطن وتؤثر على الجهاز الهضمي ، مما يجعلك تشعر بالغثيان ، وتسبب التقيؤ أو الإسهال.

اطلب العناية الطبية الفورية

إذا بدأت شفتيك أو لسانك أو حلقك في الانتفاخ، فمن المحتمل أن تكون حساسية الشوفان لديك أكثر حدة، يتيح لك التورم معرفة أن جهاز المناعة لديك يتجه نحو السرعة الزائدة، ويهاجم البروتينات الموجودة في دقيق الشوفان التي يعتبرها خطيرة.

إذا تحولت إلى اللون الأزرق أو واجهت صعوبة في التنفس أو شعرت بألم في صدرك فاطلب العناية الطبية على الفور، قد تدخل في حالة الحساسية المفرطة ، كما وصفتها Mayo Clinic ، والتي يمكن أن تؤدي إلى فقدان الوعي وضعف النبض وحتى الموت.