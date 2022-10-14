5 أطعمة يجب تناولها إذا كنت تحاول إنقاص الوزن.. منها الشوفان

كتبت فاطمة خليل

يمكن أن يكون هناك العديد من التحديات فى رحلتك لإنقاص الوزن أبرزها وجود أكلات غير صحية فى مطبخك وثلاجتك، مثل: أكياس من رقائق البطاطس والشيكولاتة والأطعمة المجمدة، ومع وجود هذه الأطعمة السريعة قد تتخلى عن أهدافك المتعلقة بفقدان الوزن، والحل هو استبدالها بخيارات صحية، وفى التقرير التالى نقدم لك أطعمة صحية يجب أن تكون دائماً فى مطبخك إذا كنت تريد إنقاص الوزن، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

5 أطعمة يجب أن تكون دائمًا فى مطبخك إذا كنت تحاول إنقاص الوزن



الشوفان أو دقيق الشوفان

قم دائمًا بتخزين الشوفان أو دقيق الشوفان لزيادة الألياف - سواء لتناول الإفطار أو وجبة خفيفة فى المساء.

أضف بعض العسل والحليب، ويمكنك جعلها حلوة وأضف القليل من الكاكاو أو اطبخه بالماء وأضف الملح والتوابل وقطع الخضار المفضلة لديك لوجبة صحية.

يمكنك أيضًا الجمع بين دقيق الشوفان والفواكه المفضلة لديك أو المكسرات.

عين الجمل

وجبة خفيفة صحية - مليئة بالبروتين والألياف والدهون الصحية. فقط بضع قطع من عين الجمل يمكن أن تبعدك عن الجوع وتشعرك بالشبع.

بهذه الطريقة، بدلاً من تناول بعض الوجبات الخفيفة المعبأة التي قد تحتوي على الكثير من السكر أو الدهون غير الصحية، يمكن أن يساعدك عين الجمل على التعامل مع الجوع في أي وقت بالإضافة إلى تزويد جسمك بالعناصر الغذائية الصحية.

البيض

يعد البيض طعامًا رائعًا آخر لتخزينه في الثلاجة متوفر على مدار السنة والبيض مصدر غني بالبروتين إذا كنت تخطط لإنقاص الوزن، فتخلص من صفار البيض وتناول بياض البيض.

تحتوي حصة 100 جرام من بياض البيض (حوالي 7 بياض بيض كبير) على 53 سعر حرارى - 0.6 جرام من الكربوهيدرات و12 جرامًا من البروتين و0.2 جرام من الدهون. لذلك يمكنك بسهولة ملء بطنك ببياض البيض، دون استهلاك أي سعرات حرارية أو دهون إضافية.

البنجر

نبات مغذي ذو لون وردي يمكنك تناوله كسلطة أو شرب عصيره يوفر لك الطاقة ويعزز القدرة على التحمل. يمكن أن يكون عصير البنجر بديلاً رائعًا لمشروبك الصباحي أو قبل التمرين إنه غني بالمغذيات والمعادن التي تساعد على إزالة السموم من الدم وفي حالة تناول العصير ، تجنب التخلص من الألياف.

التفاح

التفاح غني بالألياف ما يسمح لك بالشبع حتى وقت العشاء يمكنك حمل تفاحة في حقيبتك وغسلها ببعض الماء وتناولها كلما شعرت بالجوع.

الألياف الموجودة في التفاح تعزز أيضًا عملية الهضم وتغذي البكتيريا الصحية في أمعائك مما يحسن عملية التمثيل الغذائي.