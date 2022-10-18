أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجنود الروس لـ65 ألفا و850 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

أ.ش.أ

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 65 ألفا و850 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرنفورم)، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا 2548 دبابة و5 آلاف و219 من المركبات المدرعة و1622 من النظم المدفعية و372 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و268 طائرة و242 مروحية و1276 طائرة بدون طيار و16 سفينة حربية، فضلا عن 144 وحدة من المعدات الخاصة و3 آلاف و9985 مركبة وخزانات وقود".

وفي سياق متصل، أعلنت سلطات دونيتسك مقتل 4 مدنيين وإصابة 14 آخرين، جراء القصف الأوكراني خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكدت السلطات، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن قوات كييف قصفت مناطق سكنية في دونيتسك 47 مرة خلال الساعات الماضية، وذلك باستخدام راجمات صواريخ جراد والدبابات وقذائف الهاون والمدفعية، وأضافت أن 13 منطقة تعرضت للقصف، بينما تضرر 34 منزلا و7 مؤسسات للبنية التحتية المدنية في المنطقة.

وكانت سلطات دونيتسك قد أعلنت أمس الأول الأحد إصابة مدنيين اثنين؛ جراء قصف أوكراني استهدف مقر الإدارة المحلية في المدينة.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

وفي سياق متصل، أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم ارتفاع عدد اللاجئين الأوكرانيين الذين استقبلتهم البلاد منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي إلى 7 ملايين و95 ألف شخص.

وأفادت الوكالة - حسبما ذكر (راديو بولندا) في نشرته الناطقة بالإنجليزية - بأن بولندا استقبلت أمس نحو 21 ألفا و400 لاجيء من أوكرانيا، فيما غادر حوالي 22 ألفا و800 شخص عائدين إلى أوكرانيا ليصل إجمالي العائدين إلى 5 ملايين و300 ألف شخص.

وكانت بولندا قد مررت في مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية.