مشاكل النوم قد تكون علامة مبكرة على الخرف

كتبت فاطمة خليل

قد توفر أنماط نومك نافذة على صحة المخ ومخاطر الإصابة بالخرف، حيث وجدت الدراسات أن الأشخاص الذين ينامون قليلاً - ست ساعات أو أقل - معرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة بالخرف، كما أظهرت أبحاث أخرى أن الكثير من النوم يرتبط أيضًا بارتفاع مخاطر الإصابة بالخرف، بحسب موقع bestlifeonline.

ويمكن لخصائص النوم الأخرى، مثل وقت النوم والاستيقاظ، وما إذا كنت تعانى من توقف التنفس أثناء النوم، والوقت الإجمالى الذى تقضيه فى السرير، أن توفر نظرة ثاقبة حول احتمالية الإصابة بالخرف.

وبحسب دراسة جديدة نُشرت فى مجلة eClinicalMedicine Journal التى تصدرها مجلة لانسيت فقد تكون أيضاً الكوابيس المتكررة مؤشراً على التدهور المعرفى فى المستقبل.

ونظر الباحثون فى العلاقة بين تكرار الكوابيس وخطر الإصابة بالخرف لدى البالغين فى منتصف العمر وكبار السن، ووجدوا أن كلا من الرجال والنساء الذين يعانون من كوابيس أسبوعية كانوا فى خطر متزايد بشكل كبير.

وعلى الرغم من أن كلاً من الرجال والنساء الذين يعانون من كوابيس متكررة قد زادوا من خطر الإصابة بالخرف، إلا أن الباحثين وجدوا أن الارتباط أقوى بكثير لدى الرجال منه لدى النساء.

الرجال الأكبر سنًا الذين يعانون من الكوابيس كل أسبوع كانوا أكثر عرضة للإصابة بالخرف بخمس مرات مقارنة بالرجال الأكبر سنًا الذين لم يبلغوا عن أحلام سيئة.

ولا تعنى الأحلام المزعجة بالضرورة أنك ستصاب بالخرف لكن يعتقد الباحثون أن تتبع الكوابيس المتكررة يمكن أن يؤدى إلى التشخيص المبكر لمرضى الخرف.

وهناك 55 مليون شخص يعيشون مع الخرف في جميع أنحاء العالم، كما يقول الخبراء، ومن المتوقع أن يزداد هذا العدد بشكل كبير في العقود القادمة.

وعلى الرغم من عدم وجود علاج للخرف، فإن للتشخيص المبكر العديد من الفوائد ، بما في ذلك تحسين جودة الحياة ، والمزيد من العلاجات الفعالة ، وفرصة اتخاذ قرارات مهمة بشأن الرعاية الصحية الخاصة بك.

لهذا السبب من المفيد معرفة العلامات التي تشير إلى أنك قد تكون في خطر متزايد للإصابة بالخرف، بما في ذلك الأعراض التي قد تحدث أثناء النوم.