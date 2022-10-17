وزير مالية بريطانيا يكشف عن خطة الحكومة المالية فى بيان طارئ للعموم اليوم

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن وزير المالية البريطاني الجديد، جيريمي هانت سيقوم بالإدلاء ببيان طارئ إلى مجلس العموم يوم الاثنين في محاولة لتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية ، حيث كافحت ليز تراس للحفاظ على سلطتها وسط تكهنات بإمكانية عزلها من منصب رئيس وزراء المملكة المتحدة في غضون أيام.

ومن المتوقع أن يقوم هانت ، الذي مزق الكثير من برنامج تراس الاقتصادي منذ تعيينه كمستشار بدلاً من كواسي كوارتنج المُقال ، في البداية بإجراء تغييرات على الميزانية المصغرة التي أعلن عنها الشهر الماضي هذا الصباح ، من خلال بيان وزارة المالية.

وأوضحت الصحيفة أن هانت سيتحدث إلى مجلس العموم، ومن المتوقع أن يتراجع عن المزيد من التخفيضات الضريبية غير الممولة والإجراءات الأخرى في الميزانية المصغرة ، بما في ذلك خطط خفض المعدل الأساسي للضريبة بمقدار بنس واحد.

في علامة على الذعر داخل حكومة تراس ، والدور الواضح الذي يلعبه هانت الآن في كونه الشخص الوحيد الموثوق به للتحدث بشأن القضايا الاقتصادية ، لم يتم إرسال أي وزير لحضور الجولة الصباحية المعتادة من المقابلات التلفزيونية والإذاعية يوم الاثنين.

بعد ستة أسابيع فقط من توليها المنصب ، تتعرض ليز تراس بالفعل لضغوط هائلة كرئيسة للوزراء.

وفي بيان غير عادي للغاية ، صدر في الساعة 6 صباحًا بتوقيت المملكة المتحدة ، قالت وزارة المالية إن بيان هانت "سيقدم الإجراءات من الخطة المالية متوسطة الأجل التي ستدعم الاستدامة المالية".

وأضافت أنه سيتم الكشف عن بقية الخطة بعد ذلك في 31 أكتوبر ، كما هو مقرر.

وأضاف البيان: "يأتي ذلك عقب بيان رئيسة الوزراء يوم الجمعة ، ومزيد من المحادثات بين رئيسة الوزراء ووزير المالية خلال عطلة نهاية الأسبوع ، لضمان استدامة المالية العامة لدعم النمو الاقتصادي".

سيكون هناك تركيز كبير على أسواق العملات والذهب لقياس رد فعلهم على قرار تراس بالتخلي عن أجزاء كبيرة من الميزانية المصغرة.

وارتفع الجنيه الإسترليني على إثر أنباء بيان هانت، و قفز إلى 1.129 دولارًا في مرحلة ما ، بعد أن بدأ بشكل أكثر توترًا ، وانخفض إلى 1.122 دولارًا في التداولات الليلية قبل ما يخشى الكثيرون أن يكون يوم اختبار في الأسواق.