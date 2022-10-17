اليوم السابع
Ads
الإثنين، 17 أكتوبر 2022 11:52 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

فى محاولة لتحقيق الاستقرار..

وزير مالية بريطانيا يكشف عن خطة الحكومة المالية فى بيان طارئ للعموم اليوم

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 10:51 ص
وزير مالية بريطانيا يكشف عن خطة الحكومة المالية فى بيان طارئ للعموم اليوم جيريمى هانت - وزير مالية بريطانيا الجديد
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن وزير المالية البريطاني الجديد، جيريمي هانت سيقوم بالإدلاء ببيان طارئ إلى مجلس العموم يوم الاثنين في محاولة لتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية ، حيث كافحت ليز تراس للحفاظ على سلطتها وسط تكهنات بإمكانية عزلها من منصب رئيس وزراء المملكة المتحدة في غضون أيام.

ومن المتوقع أن يقوم هانت ، الذي مزق الكثير من برنامج تراس الاقتصادي منذ تعيينه كمستشار بدلاً من كواسي كوارتنج المُقال ، في البداية بإجراء تغييرات على الميزانية المصغرة التي أعلن عنها الشهر الماضي هذا الصباح ، من خلال بيان وزارة المالية.

وأوضحت الصحيفة أن هانت سيتحدث إلى مجلس العموم، ومن المتوقع أن يتراجع عن المزيد من التخفيضات الضريبية غير الممولة والإجراءات الأخرى في الميزانية المصغرة ، بما في ذلك خطط خفض المعدل الأساسي للضريبة بمقدار بنس واحد.

في علامة على الذعر داخل حكومة تراس ، والدور الواضح الذي يلعبه هانت الآن في كونه الشخص الوحيد الموثوق به للتحدث بشأن القضايا الاقتصادية ، لم يتم إرسال أي وزير لحضور الجولة الصباحية المعتادة من المقابلات التلفزيونية والإذاعية يوم الاثنين.

بعد ستة أسابيع فقط من توليها المنصب ، تتعرض ليز تراس بالفعل لضغوط هائلة كرئيسة للوزراء.

وفي بيان غير عادي للغاية ، صدر في الساعة 6 صباحًا بتوقيت المملكة المتحدة ، قالت وزارة المالية إن بيان هانت "سيقدم الإجراءات من الخطة المالية متوسطة الأجل التي ستدعم الاستدامة المالية".

وأضافت أنه سيتم الكشف عن بقية الخطة بعد ذلك في 31 أكتوبر ، كما هو مقرر.

وأضاف البيان: "يأتي ذلك عقب بيان رئيسة الوزراء يوم الجمعة ، ومزيد من المحادثات بين رئيسة الوزراء ووزير المالية خلال عطلة نهاية الأسبوع ، لضمان استدامة المالية العامة لدعم النمو الاقتصادي".

سيكون هناك تركيز كبير على أسواق العملات والذهب لقياس رد فعلهم على قرار تراس بالتخلي عن أجزاء كبيرة من الميزانية المصغرة.

وارتفع الجنيه الإسترليني على إثر أنباء بيان هانت، و قفز إلى 1.129 دولارًا في مرحلة ما ، بعد أن بدأ بشكل أكثر توترًا ، وانخفض إلى 1.122 دولارًا في التداولات الليلية قبل ما يخشى الكثيرون أن يكون يوم اختبار في الأسواق.

 

 


جيريمى هانت

وزير المالية البريطاني الجديد

الاقتصاد البريطاني

ليز تراس

رئيسة وزراء بريطانيا

الميزانية المصغرة



الموضوعات المتعلقة

من يخلف ليز تراس على رئاسة وزراء بريطانيا.. جارديان: "المحافظين" يبحثون عن خامس زعيم للحزب منذ "بريكست" بـ2016 والثالث منذ انتخابات 2019 العامة.. خمسة متنافسين أبرزهم ريشى سوناك وبوريس جونسون وبينى موردونت

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 03:00 ص

إندبندنت: زيادة سرقة الكهرباء والطاقة فى بريطانيا مع ارتفاع تكلفة المعيشة

الأحد، 16 أكتوبر 2022 11:39 ص

بعد 39 يوما فقط.. منصب رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس مهدد.. فوضى سياسية فى لندن بعد إقالة وزير المالية وتحميله اضطرابات "الميزانية المصغرة".. جارديان: "المحافظين" يبحث عن مخرج وحزب العمال يدعو لانتخابات عامة

السبت، 15 أكتوبر 2022 02:00 م

"إندبندنت": "تراس" قد ترحل عن رئاسة وزراء بريطانيا خلال أيام.. ونائب: سيئة بشكل ‏صادم

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 10:05 م

تعيين جيرمى هانت وزيرًا جديدا للمالية فى بريطانيا

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 04:34 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة