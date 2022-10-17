اليوم السابع
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الإثنين، 17 أكتوبر 2022 06:22 م
أكرم القصاص
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حصاد الوزارات.. التضامن: توفير الخدمات العلاجية لأى مريض إدمان مجانا فى سرية تامة

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 05:13 م
حصاد الوزارات.. التضامن: توفير الخدمات العلاجية لأى مريض إدمان مجانا فى سرية تامة وزارة الصحة والسكان - ارشيفية

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شهدت دواوين الوزارات اليوم الاثنين ، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم.

الصحة: تقديم الخدمات الطبية لـ66 ألف مواطن بمستشفيات الصدر خلال سبتمبر الماضى

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التضامن: توفير الخدمات العلاجية لأى مريض إدمان مجانا فى سرية تامة
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التضامن: توفير الخدمات العلاجية لأى مريض إدمان مجانا فى سرية تامة

الصحه

التعليم العالى

التضامن

التنميه المحليه

القوى العامله

الهجره



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