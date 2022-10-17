حصاد الوزارات.. التضامن: توفير الخدمات العلاجية لأى مريض إدمان مجانا فى سرية تامة

شهدت دواوين الوزارات اليوم الاثنين ، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم.

الصحة: تقديم الخدمات الطبية لـ66 ألف مواطن بمستشفيات الصدر خلال سبتمبر الماضى