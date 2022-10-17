حصاد الوزارات.. التضامن: توفير الخدمات العلاجية لأى مريض إدمان مجانا فى سرية تامة

شهدت دواوين الوزارات اليوم الاثنين ، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم.
الصحة: تقديم الخدمات الطبية لـ66 ألف مواطن بمستشفيات الصدر خلال سبتمبر الماضى
أستاذ بإعلام القاهرة: قناة القاهرة الإخبارية تجديد لوجه الإعلام المصرى
التضامن: توفير الخدمات العلاجية لأى مريض إدمان مجانا فى سرية تامة
وزيرة الهجرة تعقد اجتماعا مع وزير قطاع الأعمال لبحث توفير محفزات للمصريين بالخارج
وزيرة التضامن: مصر تهتم ببرامج الطفولة المبكرة
التعليم العالى: تنسيق 866 ألف طالب من مختلف الشهادات بالجامعات الحكومية والتكنولوجية
وزير الرى: تغير المناخ حقيقة واقعة تظهر آثارها على الموارد المائية
القوى العاملة: إنهاء تدريب طلبة إحدى جامعات الإسكندرية على تطبيقات قانون العمل
الصحة: تقديم الخدمات الطبية لـ66 ألف مواطن بمستشفيات الصدر خلال سبتمبر الماضى
التضامن: توفير الخدمات العلاجية لأى مريض إدمان مجانا فى سرية تامة
وزيرة الهجرة تعقد اجتماعا مع وزير قطاع الأعمال لبحث توفير محفزات للمصريين بالخارج
وزيرة التضامن: مصر تهتم ببرامج الطفولة المبكرة
التعليم العالى: تنسيق 866 ألف طالب من مختلف الشهادات بالجامعات الحكومية والتكنولوجية
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