التضامن: توفير الخدمات العلاجية لأى مريض إدمان مجانا فى سرية تامة

كتب مدحت وهبة

جاءت الحملة التي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، للتوعية بمخاطر تعاطي المخدرات، لتحظى بأهمية كبيرة من جانب مؤسسات الدولة، حيث أشاد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق، مؤكدا أن حملة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خطوة جيدة وستسهم في حماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان وذلك إيمانًا منها بدور الإعلام في الدفاع عن المجتمع، ومواجهة الظواهر المهددة لسلامته.

وقال الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي الحملة التي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ذات أهمية كبيرة في الوقت الراهن للتوعية بأضرار تعاطى المخدرات وحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان، لافتا إلى أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يثمن دور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ودور الإعلام في الدفاع عن المجتمع، ومواجهة الظواهر المهددة لسلامته لاسيما مشكلة تعاطى المخدرات.

ويوفرصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق ،كافة الخدمات العلاجية لأى مريض إدمان من خلال الخط الساخن "16023" لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ،حيث أن عدد المراكز العلاجية التابعة للصندوق او الشريكة مع الخط الساخن تبلغ 28 مركز علاجي في 17 محافظة حتى الان بعدما كانت لا تتجاوز 12 مركز علاجي في 7 محافظات عام 2014 مما يؤكد حرص الدولة على توفير الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة .

كما أن لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق 32 ألف متطوع على مستوى محافظات الجمهورية يقومون بتنفيذ البرامج التوعوية المختلفة لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان، كذلك أيضا انشاء "بيوت تطوع" داخل العديد من الجامعات المصرية كمقرات دائمة لصندوق مكافحة الإدمان بالتعاون مع الجامعات ، بهدف استثمار طاقات الطلاب في التوعية من أضرار الإدمان وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن المخدرات من كونها تساعد على التركيز وتنشيط الذاكرة وغيرها من المعتقدات الخاطئة .

وترتكز حملة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي ستنطلق عبر وسائل المتحدة الإعلامية المتنوعة، على توعية المصريين في البيوت بشكل علمي لاكتشاف وجود متعاطي مخدرات، والتعامل معه، ووسائل العلاج المختلفة، وتوعية الأجيال الجديدة منذ الصغر بخطورة المخدرات وتسببها في تدمير الكثير من الأسر، حيث أن مواجهة الإدمان وتعاطي المخدرات بالتوعية، لا يقل أهمية عن مواجهة الشائعات التي تهدف إلى تدمير الدولة، ولا يقل أهمية عن مواجهة الإرهاب، والتعامل مع وجود متعاطي مخدرات في المنزل له أساليب وطرق علمية.

وستقوم المتحدة للخدمات الإعلامية، بتوعية الجمهور بهذا عبر المتخصصين وذوي الخبرة، مع الالتزام الكامل بالمعايير المهنية والأخلاقية للإعلام في تناول مثل هذه الموضوعات الهامة

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى قد استعرضت ، تقريرا عن مجهودات الخط الساخن للصندوق "16023"، خلال أول 9 أشهر من عام 2022، حيث تم تقديم الخدمات العلاجية لعدد 120 ألفا و634 مريض إدمان "جديد ومتابعة" ترددوا على المراكز العلاجية التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن، وعددها 28 مركزا بـ 17 محافظة حتى الآن، منهم 13400 مريض من أبناء المناطق المطورة " بديلة العشوائيات، الأسمرات، المحروسة، إسطبل عنتر، بشاير الخير، وحدائق أكتوبر، حى الضواحى ببورسعيد" والمناطق المجاورة، وتنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة والمشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعى، وأن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا ووفقا للمعايير الدولية، وبلغت نسبة الذكور من هذه الخدمات 94.70 % بينما بلغت نسبة الإناث 5.30%، بما يشير الى تزايد الثقة لدى الإناث فى الخط الساخن لتلقى العلاج من الإدمان فى سرية تامة، ولذلك تم تخصيص عدد من الأسرة فى المراكز الشريكة مع الخط الساخن للصندوق لتوفير الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان من الإناث