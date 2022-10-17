أستاذ بإعلام القاهرة: قناة القاهرة الإخبارية تجديد لوجه الإعلام المصرى

كتب محمد صبحى

قالت الدكتور نشوى عقل أستاذ بكلية الإعلام ب جامعة القاهرة ، إن قناة القاهرة الإخبارية تجديد لوجه الإعلام المصرى وتتسم بالطابع الدولى لتغطية كافة الاحداث العالمية، موضحة أنها أن القناة ستستخدم كافة الإمكانيات الحديثة في تغطية الاحداث والتعلقيات والتحليلات وستكون أفضل من الناحية الفنية في تنوع المصادر.

وأضافت الدكتورة نشوى عقل في تصريح لـ"اليوم السابع" أن قناة القاهرة الإخبارية خطوة مهمة في تناول القضايا الدولية حتى لا يكون المجتمع منغلق على نفسه في القضايا المحلية ، مشيرة إلى ضرورة تنوع المصادر في القناة وتناول القصص الإنسانية موضحة أنه لابد من استثمار الكفاءات في الإعلام المصرى والعربى في هذه القناة، وأن تجمع خبرات وكوادر مع منح فرصة للجيل الجديد خاصة وأن القناة ستكون نافذة قوية.

وتستعد قناة القاهرة الإخبارية لانطلاقة قوية خلال الأيام المقبلة، ضمن شبكة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والتي تعد أول قناة إخبارية إقليمية مصرية وتأتى ضمن قطاع الأخبار الذى أعلنت الشركة عن تأسيسه برئاسة الكاتب الصحفي أحمد الطاهرى، رئيس القنوات الإخبارية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.