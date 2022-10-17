القوى العاملة: إنهاء تدريب طلبة إحدى جامعات الإسكندرية على تطبيقات قانون العمل

كتبت ــ آية دعبس

تلقت وزارة القوى العاملة تقريرا من مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية بشأن إضافة برنامج تدريبي جديد لطلبة إحدى جامعات الإسكندرية، لتدريبهم على تطبيقات قانون العمل والقوانين ذات الصلة، لنشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، فضلا عن ثقافة السلامة والصحة المهنية بين طلبة الجامعة.

وأوضح مدحت الغمراوي، مدير مديرية القوى العاملة بالاسكندرية في تقريره، أنه تم الانتهاء من تدريب الطلاب من خلال إدارت المديرية ومكاتبها المختلفة والمنتشرة بالمحافظة، بعد النجاح الذي حققته في تدريب طلبة جامعة الإسكندرية والجامعات المصرية في جميع المجالات، والذي أسهم في تخريج جيل جديد مدرباً وقادرا على مواجهة بيئة العمل الواقعية وعلى دراية كافية بكافة مستجدات سوق العمل وآلياته.

وأضاف مدير المديرية، أن التدريب يعد من أهم الملفات بالوزارة والذي أولته اهتماما خاصا خلال الفترة الأخيرة، حيث إن التدريب يعد خطوة أساسية ومهمة للتأهيل لسوق العمل.

ونقل مدير المديرية تحيات وزير القوى العاملة حسن شحاتة للطلاب والحضور وتمنياته بمزيد من النجاح في التعاون مع الجامعات من أجل إنتاج شباب مثقف يجمع بين الدراسة الأكاديمية والخبرة العملية ليكون قادرا على المنافسة في أسواق العمل.

وفي الختام، كرم مدير المديرية الطلاب بعد انتهاء التدريب بحضور ريهام أنور مدير إدارة التنظيم والإدارة، وعثمان إبراهيم مدير الشؤون المالية والإدارية، وعمرو رضا مدير مكتب التفتيش بمنطقة وسط، والدكتور أحمد عبد العليم العجمي وكيل كلية الدراسات القانونية والمعاملات الدولية جامعة فاروس بالاسكندرية، والدكتور محمد محمود جابر بدوي مدير وحدة التدريب الميداني كلية الدراسات القانونية والمعاملات الدولية بجامعة فاروس بالاسكندرية، مقدما الشكر والتقدير للقائمين علي التدريب وعلي المشاركة الفعالة من الجامعة لتدريب جميع الطلاب من الجامعة.