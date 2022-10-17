اليوم السابع
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السعودية: المملكة حريصة على وحدة لبنان وشعبه وعمقه العربي

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 02:27 م
السعودية: المملكة حريصة على وحدة لبنان وشعبه وعمقه العربي الرئيس اللبنانى ميشال عون
إيمان حنا

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ناقش رئيس لبنان ميشال عون في قصر بعبدا مع سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري العلاقات اللبنانية-السعودية وسبل تطويرها في المجالات كافة، والدعم الذي تقدمه المملكة للبنان لا سيما على الصعيدين الاجتماعي والإنساني، وتطرق البحث إلى الأوضاع العامة والتطورات الأخيرة . 
 
وجدد السفير البخاري التأكيد على حرص المملكة على وحدة لبنان وشعبه وعمقه العربي انطلاقا من المبادئ الوطنية الميثاقية التي وردت في اتفاق الطائف الذي شكل قاعدة اساسية حمت لبنان وامّنت الاستقرار فيه.
 
وأكد، أهمية انجاز الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها، ولافتا إلى أن الرئيس عون أكد على حرصه على تفعيل العلاقات بين لبنان والمملكة العربية السعودية لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.
 
 

السعودية ولبنان

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