وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن الرئيس الصينى أدلى بهذه التصريحات خلال انضمامه إلى مناقشة جماعية مع مندوبين من منطقة قوانجشي ذاتية الحكم لقومية تشوانج بجنوبي الصين، يحضرون المؤتمر الوطني الـ20 للحزب الشيوعي الصيني .

وقال شي إن المؤتمر الوطني الـ20 للحزب الشيوعي الصيني يبرز على نحو أكبر اتجاه تنمية قضية الحزب والبلاد، ويعد بمثابة إعلان سياسي وبرنامج عمل للحزب لتوحيد الشعب الصيني للتمسك بالاشتراكية ذات الخصائص الصينية وتطويرها.

