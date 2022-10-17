إصابة 9 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

أصيب 9 أشخاص بكدمات بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، إثر وقوع حادث تصادم وقع بين سيارتين ملاكى مع ميكروباص، بالطريق الإقليمية تجاه بلبيس العاشر بمحافظة الشرقية.



تلقى اللواء محمد صلاح ،مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول 9 أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.



بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكى مع ميكروباص، بالطريق الإقليمي اتجاه بلييس_ العاشر مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.



على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.











