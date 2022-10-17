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إزاى تسجل رقم المحمول على بطاقة التموين بعد استمرار الخدمة.. التفاصيل

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 12:00 ص
إزاى تسجل رقم المحمول على بطاقة التموين بعد استمرار الخدمة.. التفاصيل موقع دعم مصر
كتب مدحت وهبة

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تحرص  وزارة التموين والتجارة الداخلية على تيسر حصول أصحاب البطاقات على الخدمات حيث تستمر الوزارة  في إتاحة خدمة تسجيل رقم المحمول لأصحاب البطاقات التموينية ضمن بيانات البطاقات على موقع دعم مصر، وكذلك على بوابة مصر الرقمية أو من خلال مكاتب التموين حتى بعد انتهاء الفترة المحددة وكان آخرها 30 سبتمبر الماضي، إلا أن الوزارة قررت استمرار الخدمة، وذلك للتيسير على المواطن فى الحصول على الخدمات الخاصة بمنظومة دعم الخبز والتموين إلكترونية.
 
كذلك أتاحت خدمة تعديل رقم الهاتف، حيث يحق لصاحب البطاقة في حال تغيير رقم الهاتف الخاص به الدخول على موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية وكتابة رقم المحمول الجديد، وذلك فى إطار حرص الوزارة على التواصل مع أصحاب البطاقات التموينية وابلاغهم بالخدمات التي تقدمها حاليا أو أي خدمات جديدة سيتم الإعلان عنها فى الفترة المقبلة.
 
على جانب آخر، تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى صرف الدفعة الثانية من الدعم الاستثنائي لأصحاب البطاقات التموينية من الأسر الأولى بالرعاية، من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة والمنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، ويتم الصرف فى صورة سلع من الحزمة التموينية لمدة 6 أشهر، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
 

التموين

رقم المحمول على بطاقات التموين

بطاقات التموين

خدمات التموين من موقع دعم مصر



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