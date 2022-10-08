لو بتعانى من القلق وقلة النوم.. قلل شرب القهوة

كتبت ميرفت رشاد

الآثار الجانبية لشرب الكثير من القهوة وفقًا للبحث. الشعور بالقلق كوب من القهوة يحتوي على 95 ملليجرام من الكافيين لذا ، إذا كنت ستشرب أكثر من أربعة أكواب من القهوة ، فستحصل على حوالي 500 ملليغرام من الكافيين في اليوم، تشير إحدى الدراسات التي أجرتها مجلة علم الأدوية النفسية إلى أن كونك مستهلكًا عاليًا للكافيين على هذا النوع من المستوى يمكن أن يسبب مستويات عالية من التوتر والقلق وحتى الاكتئاب، تقول الدراسة أن تناول أكثر من 1000 ملليغرام من الكافيين أسبوعيًا أظهر أنه مؤشر على القلق الشديد. أكدت إحدى الدراسات التي قيمت 40 ألف بالغ أن شرب أكثر من أربعة فناجين من القهوة يوميًا تسبب في آثار جانبية سلبية على أجسامهم، اكتشفت دراسة حديثة من الجمعية الأوروبية لأمراض القلب أن كوبين إلى ثلاثة أكواب في اليوم بالإضافة إلى ذلك أشارت إلى أن جميع أنواع القهوة - المطحونة، والفورية، وخالية من الكافيين لها تأثيرات إيجابية يمكن أن تطيل حياتك، وفقًا لما نشره موقع " eatthis".كوب من القهوة يحتوي على 95 ملليجرام من الكافيين لذا ، إذا كنت ستشرب أكثر من أربعة أكواب من القهوة ، فستحصل على حوالي 500 ملليغرام من الكافيين في اليوم، تشير إحدى الدراسات التي أجرتها مجلة علم الأدوية النفسية إلى أن كونك مستهلكًا عاليًا للكافيين على هذا النوع من المستوى يمكن أن يسبب مستويات عالية من التوتر والقلق وحتى الاكتئاب، تقول الدراسة أن تناول أكثر من 1000 ملليغرام من الكافيين أسبوعيًا أظهر أنه مؤشر على القلق الشديد.

أنت لا تحصل على نوم جيد يمكن أن يسبب تناول القهوة بانتظام مشاكل في أنماط نومك العادية ، خاصةً إذا كنت تستمتع بفنجان صغير في فترة ما بعد الظهر، قيمت إحدى الدراسات 197 طالبًا في المدرسة الثانوية ، وأفاد عدد مختلط من المستخدمين الذين تناولوا كمية معتدلة من الكافيين بأنهم استيقظوا في الصباح الباكر ونعاسًا أثناء النهار مقارنة بمجموعة شربت كميات أقل من الكافيين. في حين أن هناك الكثير من الفوائد الصحية لشرب القهوة بشكل منتظم ، فإن الحفاظ على تناول القهوة يوميًا عند الحد الأدنى - وفي الصباح - يمكن أن يساعد في أنماط نومك في الليل.

ارتفاع معدل ضربات قلبك على الرغم من أن إحدى الدراسات الخاضعة للرقابة أظهرت أن شرب 100 ملليجرام من الكافيين بين كل ساعة إلى خمس ساعات لا يتسبب في زيادة معدلات ضربات القلب ، فإن شرب كمية كبيرة يمكن أن يؤدي إلى تغير في نظم ضربات القلب، لكن الأمر يتطلب كمية كبيرة من تناول الكافيين للقيام بذلك.