نقابة المعلمين تكشف تفاصيل الاعتداء على معلم ومدير مدرسة بمنشأة القناطر

كتبت ـ آية دعبس

كشفت نقابة المعلمين تفاصيل الاعتداء بالضرب على معلم ومدير مدرسة بمنشأة القناطر بالجيزة، أثناء اليوم الدراسى، حيث تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمعلمين برئاسة محمد عبد الله الأمين العام لنقابة المهن التعليمية، إخطارا من اللجنة النقابية للمعلمين بشمال الجيزة، يفيد بتعرض معلم ومدير مدرسة الوحدة الابتدائية بقرية أبو غالب التابعة لإدارة منشأة القناطر التعليمية محافظة الجيزة، للاعتداء من قبل ولى أمر ونجله، وعدد من أصدقائهم، بعد أن سعى المعلم لتطبيق شروط السلامة بعدم خروج التلاميذ بالصفوف الأولى إلا مع أسرهم ومنهم ابنة الشخص المعتدى، الذى رفض هذا الإجراء وقام هو ونجله بإحضار عدد من أصدقائهم يعملون فى صالة ألعاب رياضية والتعدى على المعلم ومدير المدرسة بالضرب.

وعلى الفور، كلف خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، اللجنة النقابية للمعلمين بمنشأة القناطر برئاسة إبراهيم هريدى لمتابعة ملابسات الحادث واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، للحفاظ على حق المعلم وصون كرامته.

وقام رئيس اللجنة النقابية ومحامى النقابة بمرافقة المعلم خلال كل الإجراءات القانونية، ونفت فرعية المعلمين وجود صلح بين المعلم والمعتدين عليه، وأن هناك قرارا من النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم لاستكمال بحث القضية.