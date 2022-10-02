اليوم السابع
Ads
الأحد، 02 أكتوبر 2022 11:14 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

نقابة المعلمين تشكل غرفة عمليات لمتابعة وحل الشكاوى مع انطلاق الدراسة

الأحد، 02 أكتوبر 2022 10:57 ص
نقابة المعلمين تشكل غرفة عمليات لمتابعة وحل الشكاوى مع انطلاق الدراسة خلف الزناتى نقيب المعلمين
كتب ـ أية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن خلف الزناتى، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة أحوال المعلمين مع انطلاق العام الدراسى الجديد 2022 -2023، على أن تكون غرفة العمليات برئاسة محمد عبد الله، الأمين العام للنقابة.

ووجه الزناتى جميع النقابات الفرعية واللجان النقابية على مستوى الجمهورية، بالتعاون الكامل مع غرفة العمليات المركزية بالنقابة العامة، لسرعة حل أى مشاكل تخص المعلمين خلال العام الدراسى.

وشدد الزناتي، على النقابات الفرعية واللجان النقابية عمل زيارات مدرسية لمتابعة المعلمين، وتوفير كل سبل الدعم والمساعدة للمعلمين للقيام بمهام عملهم في جو مستقر، نظراً للدور الكبير الذى يلعبه المعلم فى تشكيل عقل ووجدان طلابه، وبث القيم وروح الوطنية وحب التعلم فيهم.

وطالب نقيب المعلمين، بضرورة تشديد مسئولى وزارة التربية والتعليم على تنظيم دخول أولياء الأمور إلى المدارس لعدم تكرار التعدى على المعلمين داخل الحرم المدرسي، للحفاظ على هيبة ومكانة أصحاب رسالة تربية الأجيال .

وأوضح محمد عبد الله، الأمين العام لنقابة المهن التعليمية ورئيس غرفة عمليات النقابة، أنه تم تخصيص رقم واتس أب 01555208606 ‏لتلقى شكاوى المعلمين مع بدء الدراسة، وتنفيذ تعليمات نقيب المعلمين بالتنسيق الكامل مع الفرعيات واللجان النقابية لسرعة تلبية نداء أى معلم يواجه أى مشكلة خلال تأديه رسالته فى تربية وتعليم الأجيال.


المدارس

عودة المدارس

انطلاق الدراسة

العام الدراسي الجديد

انطلاق العام الدراسي

عودة الدراسة

التعليم

وزارة التعليم

وزير التعليم

المدارس الحكومية

عودة المدارس الابتدائية

عودة المدارس ٢٠٢٢

عودة المدارس 2022

مواعيد المدارس الحكومية 2022

بداية العام الدراسي ٢٠٢٢٢٠٢٣

مواعيد الدراسة في مصر

رضا حجازي

وزارة التربية والتعليم



الموضوعات المتعلقة

نقابة المعلمين تنفى اتخاذ قرار بتجديد كارنيه العضوية سنويا

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 01:17 م

العثور على جثة مجهول الهوية أمام نقابة المعلمين فى محافظة بورسعيد

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 12:22 م

التعليم: الوزارة ونقابة المعلمين وجهان لعملة واحدة والمدرس ركن أساسي.. صور

الإثنين، 22 أغسطس 2022 07:08 م

نقابة المعلمين تؤكد أن انخفاض مجاميع الثانوية العامة مؤشر لنجاح نظام الامتحانات الجديد.. الوكيل: نسب النجاح عادت إلى معدلات طبيعية وسينعكس ذلك على الالتحاق بالكليات.. وتجريم الدروس الخصوصية ضرورة

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 01:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة