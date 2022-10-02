نقابة المعلمين تشكل غرفة عمليات لمتابعة وحل الشكاوى مع انطلاق الدراسة

كتب ـ أية دعبس

أعلن خلف الزناتى، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة أحوال المعلمين مع انطلاق العام الدراسى الجديد 2022 -2023، على أن تكون غرفة العمليات برئاسة محمد عبد الله، الأمين العام للنقابة.

ووجه الزناتى جميع النقابات الفرعية واللجان النقابية على مستوى الجمهورية، بالتعاون الكامل مع غرفة العمليات المركزية بالنقابة العامة، لسرعة حل أى مشاكل تخص المعلمين خلال العام الدراسى.

وشدد الزناتي، على النقابات الفرعية واللجان النقابية عمل زيارات مدرسية لمتابعة المعلمين، وتوفير كل سبل الدعم والمساعدة للمعلمين للقيام بمهام عملهم في جو مستقر، نظراً للدور الكبير الذى يلعبه المعلم فى تشكيل عقل ووجدان طلابه، وبث القيم وروح الوطنية وحب التعلم فيهم.

وطالب نقيب المعلمين، بضرورة تشديد مسئولى وزارة التربية والتعليم على تنظيم دخول أولياء الأمور إلى المدارس لعدم تكرار التعدى على المعلمين داخل الحرم المدرسي، للحفاظ على هيبة ومكانة أصحاب رسالة تربية الأجيال .

وأوضح محمد عبد الله، الأمين العام لنقابة المهن التعليمية ورئيس غرفة عمليات النقابة، أنه تم تخصيص رقم واتس أب 01555208606 ‏لتلقى شكاوى المعلمين مع بدء الدراسة، وتنفيذ تعليمات نقيب المعلمين بالتنسيق الكامل مع الفرعيات واللجان النقابية لسرعة تلبية نداء أى معلم يواجه أى مشكلة خلال تأديه رسالته فى تربية وتعليم الأجيال.