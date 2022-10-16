مصادرة 74 طن أرز شعير قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء في الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية التموين بالشرقية، 74 طن أرز شعير قبل تهريبهم وبيعهم بالسوق السوداء بنطاق صان الحجر والحسينية ، ذلك في إطار تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود والصيدليات والمخازن والمطاعم والجزارين، وكافة الأنشطة التجارية للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

قامت إدارة تموين صان الحجر برئاسة محمد عبد الله نوفل والسادة مفتشي الإدارة بحملة تفتيشية ورقابية مفاجئة على الأنشطة التجارية وأثناء مرورها تمكنت من ضبط سياره جامبو محملة بكمية من الأرز الشعير بمقدار 5 طن وتم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت إدارة تموين الحسينية برئاسة المهندس عبد الكريم عوض الله مدير الإدارة و مفتشي الإدارة بحمله على المخازن وتم ضبط عدد من المخالفات في توريد الأرز وتم تحرير محاضر لأصحابها وجاءت علي النحو التالي :

ــ تحرير محضر رقم 3316 جنح منشأة عمر ضد" ع. ع. م " صاحب مخزن أرز شعير بمنشأة عمر وتم التحفظ على 800 شيكارة أرز شعير بقصد تخزينها وحجبها عن التوريد وبيعها في السوق السوداء ما يعادل 47 طن أرز شعير.

ــ تحرير محضر رقم3317 جنح منشأة عمر ضد "ع .ت .ا "، صاحب مخزن أرز شعير بمنشأة عمر وتم التحفظ على 215 شيكارة أرز شعير بقصد تخزينها وحجبها عن التوريد وبيعها في السوق السوداء بما يعادل 12 طن أرز شعير.

ــ تحرير محضر رقم 3318 جنح صان الحجر ضد " ا. ت .ا "صاحب مخزن أرز شعير بمنشأة عمر وتم ضبط 170 شيكارة أرز شعير بقصد تخزينها وحجبها عن التوريد وبيعها في السوق السوداء بما يعادل 8 طن أرز شعير.

ــ تحرير محضر رقم 8226 جنح صان الحجر ضد "إ. أ. إ "صاحب مخزن أرز شعير بناحية صان الحجر وتم ضبط 24 شيكارة أرز شعير بقصد تخزينها وحجبها عن التوريد وبيعها في السوق السوداء ما يعادل 2 طن أرز شعير.

وبذلك يكون جملة المضبوطات 1209 شيكارة أرز شعير بما يعادل 74 طن أرز شعير.