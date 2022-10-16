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الصحة: أخذ عينة من شخص مصاب بالسرطان لا يسبب انتشار المرض "إنفوجراف"

الأحد، 16 أكتوبر 2022 10:36 ص
الصحة: أخذ عينة من شخص مصاب بالسرطان لا يسبب انتشار المرض "إنفوجراف" إنفوجراف وزارة الصحة
كتب ـ وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان، إن الحصول على عينة طبية من سيدة مصابة بسرطان الثدى لا يسبب انتشار المرض تماما.
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن المتابعة والعلاج مجانًا وبأحدث البروتوكولات العالمية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة.
 
وتابعت: مواعيد الوحدات الصحية التابعة للمبادرة: يوميًا ماعدا الجمعة من الساعة 9 صباحًا حتى 3 مساءً 
ويمكن معرفة مكان وحدة الكشف عن طريق موقع www.100millionseha.eg أو الخط الساخن: 15335.
 
يذكر أن خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، تقدم فى المراكز والوحدات الصحية التى تقدم الخدمات الطبية لمبادرة رئيس الجمهورية، لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، وذلك للتسهيل على المواطنين من خلال دمج الخدمات الطبية المقدمة بالمبادرات الصحية، حيث يتم ربط كافة المبادرات الكترونيًا، وتوحيد قاعدة بيانات المواطنين، بما يضمن استفادة جميع أفراد الأسرة من الخدمات الطبية المقدمة بكافة المبادرات، فى إطار الحرص على التوعية والاهتمام بالصحة العامة.
 

 

 


الصحة

صحة المرأة

سرطان الثدى

الفحص الطبى



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