فى شهر التوعية.. بعض السيدات لا يدركن علامات الإصابة بسرطان الثدى العدوانى

كتبت إيناس البنا

قد لا تدرك معظم النساء بأعراض غير العادية لشكل عدواني وقاتل بشكل خاص من المرض المعروف باسم الالتهاب، سرطان الثدي.

أظهر الاستطلاع، الذي تم إجراؤه عبر الإنترنت بين 1100 امرأة أميركية تتراوح أعمارهن بين 18 عامًا أو أكثر، أنه في حين أن 4 من كل 5 نساء (78%) يعترفن بوجود كتلة في الثدي كعلامة على الإصابة بسرطان الثدي.

أقل من نصف النساء يلاحظن احمرار الثدي (44 %)، أو سماكة الجلد (44 %)، أو شعور أحد الثديين بالدفء أو الأثقل من الآخر (34%) كأعراض محتملة لسرطان الثدي؛ على وجه التحديد، الشكل النادر والشديد العدواني من المرض المعروف باسم سرطان الثدي الالتهابي.

يمكن أن يحدث المرض في أي جزء من الثدي وفي أي شكل فرعي جزيئي من المرض، غالبًا ما يتم تشخيصه بشكل خاطئ لأنه يحاكي أعراضًا مشابهة لعدوى الثدي.

وتشمل هذه العلامات ملمسًا يشبه قشر البرتقال أو قشرًا في الجلد؛ الشعور بالثقل شد الجلد احتقان الثدي واحمرار شبيه بالعدوى.

وفقًا للتقرير، من الأهمية بمكان أن يكون لدى الأطباء درجة عالية من الإلمام بعلاماتها الدقيقة وأن يكونوا مستعدين لاتخاذ إجراءات فورية لتجنب التشخيص المتأخر.